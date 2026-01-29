

"C'est un océan": la Garonne toujours en alerte rouge crues, avant de nouvelles pluies

Bassanne, France | AFP | dimanche 15/02/2026 - "Regardez autour de vous, c'est un océan": la Garonne, dont la forte crue a atteint un "plateau" dimanche, a été maintenue en vigilance rouge face à de nouvelles intempéries redoutées la semaine prochaine en France, avec quatre départements pyrénéens en vigilance orange pluie-inondations lundi.



Après une succession de perturbations, dont la violente tempête Nils jeudi, la relative accalmie de samedi a permis de stabiliser le niveau de certains tronçons de la Garonne, ont annoncé les préfectures concernées.



Mais le retour d'un temps humide fait craindre une remontée du niveau des cours d'eau en Gironde et dans le Lot-et-Garonne, qui restent en vigilance rouge dimanche et lundi.



"On n'est pas au bout de la crue, et loin de là je pense", a déclaré dimanche à l'AFP Bruno Marty, maire de La Réole (4.500 habitants), l'une des communes girondines les plus touchées par les débordements. "Vous regardez tout autour de vous, c'est un océan, ça fait flipper quand même. C'est un lac. Restons prudents, il pleut beaucoup et tous les sols sont détrempés."



Une quinzaine d'autres départements sont en vigilance orange pour des crues, sur un large arc ouest du pays, de la Bretagne à l'Occitanie en passant par les Charentes, avec les départements de l'Aude, la Haute-Garonne, le Gers, les Landes et la Sarthe qui ont basculé en orange dans le bulletin Vigicrues de dimanche 16H00.



- Les gens "sont résignés" -



Les quatre derniers départements encore en vigilance orange neige-verglas - Aisne, Côte-d'Or, Haute-Marne et Nord - ont été rétrogradés en vigilance jaune dimanche à 20H00, selon le dernier bulletin de Météo France. Les cinq départements pyrénéens sont aussi en orange pour le risque d'avalanches, outre la principauté d'Andorre, en attendant d'être rejoints lundi par trois départements des Alpes.



Sur la Garonne, le niveau "maximum" a été atteint samedi dans le Lot-et-Garonne, avant une légère décrue, mais une "remontée" est attendue mardi et mercredi. En Gironde, les niveaux "se stabilisent" avant une "lente décrue" attendue en fin de journée dimanche, selon Vigicrues.



"On a vraisemblablement atteint le pic mais on est sur un plateau, c'est-à-dire qu'on ne va pas redescendre tout de suite. Et vous voyez comme moi la pluie qui reprend", a déclaré dimanche Étienne Guyot, préfet de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine.



Le retour des pluies, couplé à un phénomène de grandes marées, risque d'alimenter une nouvelle crue. Quatre départements pyrénéens, des Pyrénées-Atlantiques à l'Ariège, seront lundi placés en vigilance orange pluie-inondations.



Dans le Lot-et-Garonne, les évacuations "préventives" ont concerné environ 1.500 personnes, dont environ 1.000 sur la seule commune d'Aiguillon. En Gironde, environ 80 personnes ont d'elles-mêmes quitté leur domicile pour être mises à l'abri par les secours.



"Je sens (les gens) un peu résignés", a souligné Bruno Marty. "Ils ont bien conscience que ce sont des événements qui vont arriver de plus en plus souvent."



En Charente-Maritime, la crue de la Charente, placée en vigilance orange, prend de l’ampleur : lundi soir à Cognac, puis à Saintes jeudi, elle pourrait dépasser celle de 1994 et se rapprocher de la crue centennale de 1982, selon la préfecture du département. Certaines rues de Saintes sont déjà dans l’eau et les pompiers ont commencé à évacuer les personnes les plus fragiles.



- "Situation exceptionnelle" -



Dans un contexte de "crue généralisée", la directrice du service d'information Vigicrues, Lucie Chadourne-Facon, a évoqué une "situation exceptionnelle" pour la France, dépassant "tous nos records" depuis que l'organisme a été créé en 2006, avec un taux d'humidité des sols jamais vu.



Les cumuls de pluie depuis deux mois ont saturé le sol, ralentissant le rétablissement du trafic ferroviaire et routier, des réseaux électrique et téléphonique malmenés par la tempête Nils, qui a causé au moins deux morts en France et fait de nombreux dégâts matériels.



Nils a fait une troisième victime, indirecte cette fois: un homme est décédé samedi à Sarbazan (Landes) des suites d'une intoxication au monoxyde de carbone, après avoir activé un groupe électrogène dans l'attente du raccordement au réseau, selon la préfecture.



Plus de 95% des clients privés d'électricité depuis le passage de Nils étaient réalimentés dimanche à 18H30, selon Enedis, qui précise que 45.000 restent sans courant.



En Île-de-France, avant la levée de la vigilance orange dimanche midi, l'arrivée d'un épisode neigeux avait conduit les compagnies aériennes à réduire leur programme de vols pour dimanche sur les aéroports parisiens.



Dimanche après-midi, sur le Nord et l'Aisne, Météo France a fait état de neige avec une "tenue au sol très limitée".

le Dimanche 15 Février 2026 à 23:50 | Lu 51 fois





