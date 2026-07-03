

Brotherson recadre les élus de l'assemblée

Tahiti le 23 juillet 2026. Moetai Brotherson recadre les élus de l'assemblée de la Polynésie française dans leur pratique envers les services de l'administration du Pays.



Dans un courrier adressé au président de l’assemblée de la Polynésie française, diffusé par certains élus, le président Moetai Brotherson a recadré les représentants dans l’habitude qu’ils ont pris d’adresser des demandes à différents services de l’administration sans en référer aux ministères de tutelle.

"J’ai adressé ce jour des instructions strictes aux membres du gouvernement afin que toute demande émanant d’une institution tierce soit obligatoirement centralisée et arbitrée par le ministre de tutelle compétent, seul habilité à y donner la suite appropriée", rappelle Moetai Brotherson qui impose au législatif son rôle de chef de l’exécutif. "Toute réponse officielle engageant la position du gouvernement demeure soumise à ma signature."



Un rappel à l’ordre que les élus jugent maladroit dans son timing alors que l’assemblée est prête à exploser.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 23 Juillet 2026 à 19:28 | Lu 1072 fois



