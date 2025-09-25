

Brotherson : “Mettre l’accent sur le logement”

Tahiti, le 22 octobre 2025 - Une semaine après le retour de ses déplacements à Fidji pour le forum UE – Pacific business, puis le forum du Pacifique à Paris pour discuter avenir constitutionnel et enfin à New York pour les questions de décolonisation, Moetai Brotherson a reçu la presse ce mercredi, jour de son anniversaire, pour balayer les sujets d’actualité.





Moetai Brotherson a reçu la presse ce mercredi pour évoquer l’actualité. Une actualité frappée du sceau de l’instabilité politique à Paris, qui complique les signatures de conventions en discussion, sans parler de l’éventuel coup de rabot sur la défiscalisation nationale contre lequel se battent les parlementaires. “La conséquence principale, c’est une forme d’angoisse, aussi bien du côté des services de l’État que du nôtre. On se demande à quelle sauce on va être mangés”, expliquait-il ce mercredi. “On a déjà eu une mauvaise surprise cette année avec le CDT (contrat de développement et de transition, NDLR) dans sa version “communes” où, à une semaine des arbitrages, l’État nous avait annoncé qu’il allait diviser par deux ses montants, donc on aimerait éviter ce genre de surprises.”



Et alors que l’incertitude plane toujours sur le projet de loi de finances 2026, la valse des ministres ne facilite pas les choses. “À côté de ça, nous avons la convention santé à signer, le dialogue de gestion de l’éducation qui doit se tenir au mois de novembre et l’année prochaine, les rediscussions sur la convention décennale de l’éducation”, a énuméré le président du Pays. “Ces sujets-là sont des sujets très importants. On a changé de ministre de l’Éducation, on a changé de ministre de la Santé… Il va falloir repartir et expliquer.”

À quelques semaines de la sortie du budget primitif 2026 du Pays, Moetai Brotherson n’a pas voulu “spoiler” les mesures et les annonces qui seront prises l’année prochaine. Une chose a été répétée cependant, “on continue de mettre l’accent sur le logement”, a-t-il appuyé. Un texte a d’ailleurs été envoyé le matin même au Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) pour avis avant transmission à l’assemblée de la Polynésie française sur la mise à disposition à moindre coût de certaines parcelles foncières du Pays pour y développer des projets privés sur des baux à longue durée. L’équivalent polynésien du bail réel solidaire en métropole et qui permet à des ménages modestes de devenir propriétaires d’un logement neuf situé en zone tendue, et ce, à un prix abordable. Des aménagements au niveau du prêt à taux zéro seront aussi présentés.



Le budget devait aussi être porteur des premiers volets sur la déconcentration de l’administration vers la Presqu’île ou encore sur le financement des décisions annoncées lors de l’Unoc à Nice.

Le Pacifique contre l’ice Lors du forum du Pacifique, les leaders de la région se sont tous entendus sur la rédaction d’une nouvelle thématique insérée dans le communiqué final au sujet de l’ice. “C’est un problème dans de nombreux territoires insulaires du Pacifique”, a commenté le président du Pays. “À Fidji, cela devient vraiment problématique. À Guam, ça fait 35 ans qu’ils y sont confrontés…”



Et le président du Pays pourrait bien s’inspirer de Guam dans la politique menée sur place pour venir en aide aux consommateurs. Le Pays rattaché aux États-Unis a mis en place une juridiction spécifique pour les consommateurs et développé des mécanismes de prise en charge différents. Le premier, médicalisé, “à l’image de ce que peut proposer le Taaone aujourd’hui avec son pôle de santé mentale”, et un second plus “communautaire”. “Les consommateurs sont pris en charge par la communauté et cela semble donner de très bons résultats”, commentait le président mercredi.

Doublement de l’aide de l’Europe Comme il l’expliquait le 3 septembre dernier, le président du Pays a confirmé mercredi que l'Union européenne allait doubler ses financements à destination des PTOM.



Une enveloppe d'un milliard d'euros sera destinée aux 13 pays et territoires d'Outre-mer (PTOM), soit le double du montant prévu par le budget actuel (2021-2027), l’Europe “reconnaissant leur rôle d'avant-postes de l'UE dans leurs régions respectives”, avait alors précisé le commissaire européen Michael McGrath lors d'une conférence de presse.



“Il existe au sein de l’UE, à destination des RUP (régions ultrapériphériques, NDLR) et des PTOM, ce qui s’appelle les Fonds structurels (FESI)”, a expliqué Moetai Brotherson. “Ces fonds ont été réduits de 30 % et avec ce qui a été pris, l’UE a constitué un nouveau fonds, le FIA (Fonds d’investissement alternatif, NDLR) auquel nous aurons accès. Le FIA devient de plus le fonds le mieux doté.”



Ce nouveau dispositif viendra en complément d’une aide déjà fournie par l’Europe via le Fonds européen de développement (FED).

