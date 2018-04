Brazilia Van Bastolaer, prétendante au titre de meilleur pâtissier de Polynésie

Pourquoi participes-tu au concours ?

" Je participe au concours pour me démontrer que je peux essayer me dépasser. Mon but est de tout faire pour gagner ce concours, ça c’est sûr ! Mais si cela ne se réalise pas, je ne serai pas déçue car j’aurai au moins participé. Et cela sera un plus en termes d’expériences professionnelles. Ce concours peut peut-être m'aider à réaliser une partie de mon rêve ou sinon à nouer des contacts !"





Quel est ton parcours personnel et professionnel ?

"Je suis née le 5 novembre 2000 à Papeete. J'étudie au lycée hôtelier depuis août 2016. Je suis actuellement élève en Première Bac Pro de Boulanger Pâtissier, sous la responsabilité de mon professeur de Pâtisserie. Je souhaiterais continuer dans ce domaine plus tard même si c’est un travail relativement dur. J’ai choisi une formation de Bac Pro car elle est plus complète. J'adorerais passer une année de plus en mention complémentaire.

J’aime voyager et j’aimerais bien connaître une expérience professionnelle à l’étranger enrichissante en allant au Japon ou en Nouvelle-Zélande...

Mes qualités naturelles sont d'être souriante, déterminée, blagueuse. Je possède également un bon sens de l’écoute et reproduis très bien les gestes techniques. Au lycée, j’ai acquis, les bases du métier, le sens de l’esthétisme, l’apprentissage à la dégustation et à la différentiation."