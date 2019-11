Braye prêt à en découdre à Haleiwa

Parole à Mihimana Braye :



Quel est ton bilan de cette saison 2019 ?



“J’ai mal commencé l’année. Ensuite, j’ai persévéré en essayant de comprendre la stratégie de mon nouveau coach et j’ai pu faire quelques bons résultats au Chili et en Afrique du sud. Ensuite j’ai manqué de réussite, à mon sens, en Californie puis en Europe, j’ai perdu pour peu de chose, pas parce que j’avais mal surfé ou fait de grosses erreurs stratégiques comme cela avait pu m’arriver lors des années précédentes. Une année difficile à analyser mais l’envie est toujours là et mon surf progresse de jour en jour, c’est ce qui me pousse à continuer à me battre pour me qualifier pour le WCT.”



Comment abordes-tu la suite ?



“J’ai fait le Vans Pro WQS 3000 il y a deux semaines et j’ai terminé 9e dans du quatre mètres donc je suis positif à l’approche du Hawaiian Pro. Mon surf est bien et je n’ai rien à perdre. Je vais tout donner pour tenter de me qualifier mais si cela ne passe pas cette année, je continuerai. Je n’ai que 23 ans et je me donne encore quelques années. J’ai réussi à avoir le soutien de la marque canadienne Lululemon au début de 2019. Les marques purement surf ont du mal financièrement alors que là on est dans le cadre d’une marque plus généraliste donc c’est vraiment intéressant. J’ai un salaire, sans oublier mon statut d’ambassadeur Air Tahiti Nui qui me permet de me déplacer pour les compétitions.”



Quelques mots sur le spot de Haleiwa ?



“Cela fait six ans que je viens à Hawai’i. C’est une belle droite très puissante. C’est un genre de récif, c’est une dalle. Cela ressemble aux vagues puissantes que l’on a chez nous même si on a surtout des gauches à Tahiti. Elle est faite pour des manœuvres mais elle peut tuber, c’est une très belle vague. Je me sens confiant, j’espère m’amuser et faire de mon mieux.”