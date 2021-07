Bras de fer : Un titre pour Tepa Teuru et une belle moisson de médailles aux France

Les gros bras du fenua se sont illustrés, ce samedi, à Drap, lors des championnats de France de bras de fer. Le clan tahitien a décroché a commencé sa moisson de médailles en bras gauche. Dans la catégorie des moins de 100 kg, Tepa Teuru, que l'on connait en Polynésie pour ses talents d'acteur, a notamment décroché la médaille d'or. Rappelons qu'en 2019, le comédien avait décroché une médaille d'argent pour ses premiers championnats de France . Une belle revanche donc pour Tepa Teuru.Un sacre qui a galvanisé ses deux coéquipiers, Eriatara Ratia et Tauraatea Teua. Toujours en bras gauche, Ratia, véritable icône des tū'aro mā'ohi et du soulever de pierre, a décroché une belle médaille de bronze dans la catégorie des plus de 110 kg. Tauraatea Teua pour sa part s'est paré d'argent en Open.Pas encore rassasiés, les athlètes tahitiens ont ensuite remis ça en bras droit. Tepa Teuru a décroché l'argent toujours en moins de 100 kg. Le géant de Tubuai, Eriataria Ratia, plus à l'aise sur son bras droit, a également accroché une médaille d'argent chez les plus de 100 kg. Enfin Tauraatea Teua a complété la belle moisson tahitienne en décrochant le bronze en open.