

Braquage à Lyon: 306 kg de métaux précieux, estimés à 28 millions d'euros, récupérés lors des interpellations

Lyon, France | AFP | lundi 03/11/2025 - Les braqueurs d'un laboratoire lyonnais de traitement de métaux précieux, attaqué jeudi à l'explosif, avaient emporté 306 kg de métaux, essentiellement de l'or, pour une valeur de 28 millions d'euros, a déclaré lundi le procureur de Lyon.



Le butin a été intégralement récupéré dans un appartement à Vénissieux lors de l'interpellation, peu après les faits, de cinq hommes et une femme, âgés de 30 à 40 ans, a précisé Thierry Dran lors d'une conférence de presse.



Après quatre jours de garde à vue, leur présentation à des juges d'instruction est en cours, a ajouté le procureur qui a requis leur mise en examen notamment pour association de malfaiteurs en bande organisée et vol avec violence, ainsi que leur placement en détention.



Il s'agit de "malfaiteurs chevronnés", a souligné Thierry Dran: les cinq hommes ont été condamnés dans le passé, dont trois pour vol avec violence.



La femme, qui n'a pas de casier, et un des hommes ont nié leur participation au braquage, les quatre autres ont gardé le silence lors de leur interrogatoire, a précisé le procureur.



Jeudi en début d'après-midi, des hommes armés de fusils d'assaut et d'armes de poing ont attaqué à l’explosif le laboratoire Pourquery, spécialisé dans le traitement des métaux précieux et particulièrement de l'or, dans le VIIe arrondissement du sud de Lyon.



Vêtus de noir, certains cagoulés et porteurs d’un faux brassard orange type police, les braqueurs ont pu emporter un butin initialement estimé à 12 millions d'euros par une source policière.



Des vidéos tournées par des salariés d’entreprises voisines du laboratoire, témoins directs du braquage, ont montré les assaillants utiliser une échelle pour franchir la clôture du bâtiment attaqué et charger calmement des mallettes dans une fourgonnette blanche surmontée d’un gyrophare bleu, garée sur un chemin attenant la clôture.



Les braqueurs ont pris la fuite puis abandonné leur fourgonnette avant d'y mettre le feu, à Vénissieux, une commune limitrophe.



Moins de deux heures après le casse, cinq hommes ont été arrêtés, avec une femme, dans un appartement de Vénissieux, lors d’une opération menée par des policiers des BRI (Brigade de recherche et d’intervention) de Lyon, Paris et Dijon, aussi appelées brigades antigang.



Des fusils d'assaut, des armes de poing et des explosifs ont été saisis, ainsi que l'intégralité du butin.



Lors de l'attaque, cinq employés du laboratoire Pourquery ont été légèrement blessés par l'explosion. La société a été l'objet en mai d'une tentative de vol à main armée.

le Lundi 3 Novembre 2025 à 05:27 | Lu 131 fois





