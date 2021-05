Bouregba-Vitrac, Cardin et Morbidelli champions d'Optimist

Tandis que les huit coureurs du groupe "C" découvraient le jeu de la régate avec des parcours et des règles de navigation adaptées à leur niveau, les 16 coureurs du groupe "B" et les 11 du groupe "A" se confrontaient sur un plus grand parcours spécialement mouillé pour ces initiés de la régate en flotte.Dans le groupe A on retrouvait notamment le champion en titre, Elohim Bouregba-Vitrac. Et le jeune sociétaire du Yacht Club de Tahiti a dû s'employer face à son partenaire de club Manoa Rousseau pour conserver son bien. Sur les 14 régates disputées avec un vent d'Est faible de 8-10 nœuds, les deux jeunes skippers ont en remporté cinq chacun. Mais au final, grâce à sa régularité, c'est Elohim Bouregba-Vitrac qui l'emporté, devant donc Manoa Rousseau et Titouan Hainaux.Dans le groupe B moins de suspense. Louison Cardin, du Yacht Club de Tahiti, sacré également champion de Polynésie l'an dernier, a survolé les débats en remportant huit régates sur 14. Il a devancé Alessa Llerena-Soulie et Kenji Desanti. Et enfin dans le groupe C, c'est le jeune espoir du Raiatea Yacht Club, Tommaso Morbidelli, qui l'a emporté devant Matt Le Maux et Maxence Beurrier.



Les résultats du groupe A









Les résultats du groupe B







Les résultats du groupe C