Elohim Bouregba Vitrac sacré champion d'Optimist

En série A, sur les onze manches disputées, Elohim Bouregba Vitrac, 13 ans, on en a remporté cinq. Le jeune skipper a terminé en tête du classement général et s'est offert le titre de champion de Polynésie d'Optimist. Il a devancé Titouan Haineaux et Manoa Rousseau.



"Il y avait une belle concurrence cette année", a confié Elohim Bouregba Vitrac. "Sur les premières manches, c'était un peu difficile. Il n'y avait pas trop de vent, mais cela s'est amélioré le dernier jour avec de meilleures conditions. C'est grâce à l'expérience que j'ai acquise sur les compétitions à l'étranger que j'ai fait la différence. Cela m'a permis d'avoir une meilleure stratégie et un meilleur placement sur le plan d'eau", a ajouté le jeune champion.



À noter qu'en série B, Kae Baffou s'est imposé devant Louison Cardin et Sarah Hirsch.



Prochain rendez-vous désormais pour les skippers en herbe, la dernière journée du championnat de Tahiti qui sera disputée le 14 juin.