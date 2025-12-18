

Bouchons routiers, vols annulés, conséquences de la neige sur le nord et l'ouest de la France

Paris, France | AFP | mercredi 07/01/2026 - Marche du "pingouin" pour les uns, galère dans les transports et activité avortée pour les autres... Entre routes bouchées, vols annulés et coupures d'électricité, l'épisode neigeux continue de perturber mercredi une partie de la France revêtue d'un épais manteau blanc.



En cours depuis lundi entre le nord et l'ouest du pays, le phénomène est d'une "ampleur rare dans le climat actuel", selon Météo-France. Douze départements étaient toujours en vigilance orange pour la neige et le verglas en début d'après-midi, soit le deuxième niveau le plus élevé d'alerte.



Dans la capitale, où l'épisode neigeux est "d'une intensité exceptionnelle" selon la mairie de Paris, la Ville invite les habitants à "rester chez eux" et recourir "au télétravail" si possible.



Les intempéries, qui ont fait au moins cinq morts sur les routes en France mardi, ne présentaient mercredi "pas de difficultés majeures" dans la capitale, a expliqué à la mi-journée Antoine Guillou, adjoint de la maire de Paris en charge notamment de la propreté, assurant qu'une trentaine de saleuses traitent "700 km de voiries prioritaires", en premier lieu les trottoirs et les pistes cyclables.



La RATP aussi a invité les usagers à "privilégier le télétravail" si possible et à "réduire les déplacements", tandis qu'Ile de France Mobilités (IDFM) signale des trafics perturbés ou interrompus sur plusieurs lignes de RER ou de tramways.



"La neige ne m'inquiète pas aujourd'hui. Ce matin, j'ai pu déposer mes enfants à l'école maternelle, puis prendre les RER A et E sans problème", a nuancé Jihane Nait, vendeuse de 26 ans et habitante de Seine-Saint-Denis, interrogée à Vincennes (Val-de-Marne) peu avant 07H00.



- "Grande prudence" -



Selon les météorologues, quelque 3 à 7 cm de neige devraient être "souvent" constatés dans les départements placés sous vigilance, jusqu'à 15 cm localement.



Les autorités, elles, ont appelé à la prudence.



Une centaine de vols ont été annulés mercredi matin à Roissy-Charles-de-Gaulle, le premier aéroport français, et environ 40 vols à Orly, le deuxième.



Jusqu'à 960 km de bouchons et ralentissements ont été enregistrés sur les routes d'Ile-de-France en début de matinée, selon le site Sytadin, un niveau en recul depuis.



Vinci Autoroutes a annoncé avoir partiellement fermé l'autoroute A8 entre Var et Bouches-du-Rhône, après que trois poids-lourds se sont mis en portefeuille, sans faire de blessé.



Tous les bus parisiens et franciliens ont progressivement cessé leur service vers 07H00.



A Paris et dans sa banlieue, le niveau 3 du Plan neige et verglas a été activé, avec notamment la limitation de la vitesse à 70 km/h et la suppression des transports scolaires en grande couronne.



Dans l'ouest de la France, les transports scolaires ont été supprimés dans une dizaine de départements. Dans l'Allier également. En Nouvelle-Aquitaine, la circulation des poids lourds est interdite.



"Avoir autant de jours de neige depuis début décembre, c'est devenu assez rare. On n'aurait presque plus l'habitude mais, heureusement, on a toujours les bons réflexes", témoigne Robert Jenart, retraité de 76 ans, allusion aux raclettes pour pare-brise et aux pneus neige dont sont équipés nombre d'habitants du département.



- "C'est juste l'hiver" -



A l'université de Lille, les étudiants ont, eux, été informés du report des examens prévus mercredi.



Les transports sont également perturbés dans la ville.



"Je suis obligé de faire le trajet à pied" faute de bus à Lille, donc "je marche comme un pingouin", raconte Amine (il n'a pas souhaité donner son nom), 30 ans, responsable d'une boutique lilloise.



"On a l'impression que c'est le chaos" mais "non, c'est juste l'hiver", observe également Ingrid, une voyageuse de 47 ans, qui va "devoir déplacer son premier rendez-vous de la journée" suite à un retard de son train.



L'épisode neigeux a perturbé aussi l'alimentation électrique dans l'ouest: selon Enedis, "600 foyers sont privés d'électricité en Pays-de-la-Loire et 1.200 en Charente-Maritime, essentiellement sur le littoral".



À Dunkerque, où les températures avoisinent les 2°C, le chauffage urbain connaît de graves dysfonctionnements depuis mardi soir, affectant quelques centaines de foyers selon la mairie, qui a ouvert une salle pour permettre aux habitants qui le souhaitent de récupérer un chauffage d'appoint.



A Bourges, où 5 cm de neige sont tombés, les bus qui avaient commencé leur tournée se sont arrêtés.



"Je dois aller chez le médecin, (donc) j'ai pris un bus un peu en avance et puis il nous a lâché, ils rentrent au dépôt. Il faut maintenant que je remonte à pied", s'est lamentée sur place Dominique, une retraitée.



Dans toutes les zones concernées par l'épisode météorologique, La Poste a évoqué mercredi des "risques de retard dans la livraison de colis".



Météo-France rappelle que sous l'influence du réchauffement de la planète en raison des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, les périodes de froid sont plus rares et moins intenses que par le passé.



Dimanche et lundi, les minimales en moyenne sur le pays étaient de -4°C, "ce qui n'était pas arrivé depuis fin février 2012", souligne Météo-France.

le Mercredi 7 Janvier 2026 à 05:28 | Lu 63 fois





