Borne détaille "le baromètre des politiques prioritaires du gouvernement"

Paris, France | AFP | mercredi 03/05/2023 - La Première ministre Elisabeth Borne a présenté mercredi en conseil des ministres un nouveau "baromètre des politiques prioritaires du gouvernement", permettant de "suivre" l'avancement d'une soixantaine de politiques publiques, sur la santé, l'éducation, la sécurité ou encore la transition écologique.



"À partir d'aujourd'hui, chacun de nos concitoyens peut se connecter sur le site gouvernement.fr et y suivre l'état d'avancement des 4 chantiers prioritaires", soit le pouvoir d'achat, la transition écologique, les services publics, ainsi que la justice et l'ordre républicain, a annoncé le porte-parole du gouvernement Olivier Véran lors de son compte-rendu.



Il a détaillé "des réformes qui soient visibles, des transformations palpables pour les Français, qui améliorent considérablement leur quotidien".



"Par exemple si vous souhaitez rénover votre logement, vous pourrez trouver demain de jeunes professionnels formés, des artisans en nombre suffisant et vous pourrez même acheter une pompe à chaleur produite en France", a-t-il expliqué.



Les Français pourront constater que s'ils sont victimes d'un vol, leur affaire sera jugée plus vite, a-t-il cité en exemple.



"Si vous êtes inactif et loin de l'emploi, vous ne serez plus seul, parfois pendant des mois, voire des années, mais vous serez accompagné vers le retour à l'emploi", a-t-il encore décrit alors que les syndicats sont très inquiets d'une réforme du RSA qu'ils voient comme une "mise sous conditionnalité".



La cheffe du gouvernement a présenté la semaine dernière sa "feuille de route" pour les "100 jours" que lui a donné le président Emmanuel Macron afin d'"apaiser" un pays secoué depuis plus de quatre mois par des tensions sociales liées au report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans.