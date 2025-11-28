

Bordeaux: un jeune homme tué par balle, deux suspects interpellés

Bordeaux, France | AFP | vendredi 26/12/2025 - Un jeune homme est mort des suites de blessures par balle après une fusillade dans un quartier populaire de Bordeaux, a-t-on appris vendredi auprès du parquet, et deux suspects ont été interpellés selon deux sources proches du dossier.



La victime, hospitalisée jeudi soir avec un pronostic vital engagé, a succombé à ses blessures à l'hôpital, a confirmé le parquet vendredi matin.



Née en 2006, elle est originaire de Trappes, dans les Yvelines, en région parisienne, a précisé le procureur de la République de Bordeaux Renaud Gaudeul.



Selon lui, le jeune homme "a été l'objet de deux coups de feu ayant finalement entraîné son décès". Une source policière avait évoqué à l'AFP des blessures au thorax et à la tête.



Selon une autre source proche de l'enquête, les faits se sont produits aux alentours de 22h30 jeudi soir dans le quartier des Aubiers, où une fusillade avait déjà coûté la vie à un adolescent en 2021.



Les deux suspects, placés en garde à vue, sont âgés d'une vingtaine d'années, a ajouté cette source, restant prudente sur les circonstances de la fusillade: "C'est beaucoup trop tôt pour le dire, le contexte reste à éclaircir".



La source policière précise de son côté qu'après avoir pris la fuite à bord d'un véhicule, les deux mis en cause l'ont abandonné dans une commune limitrophe. Un fusil d'assaut chargé de munitions y a été découvert.



L'enquête a été confiée à la Direction de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) du Service interdépartemental de police judiciaire de Bordeaux.



Le procès de la fusillade de janvier 2021 s'est tenu en mai dernier devant les assises de la Gironde: les deux principaux accusés de ce meurtre commis sur fond de rivalité entre quartiers ont été condamnés à 30 ans de réclusion criminelle.



Selon une source proche de l'enquête, ce genre de fusillade est néanmoins assez "rare" à Bordeaux: "On a régulièrement des tirs d'arme à feu. Mais (l'homicide par arme à feu) n'est pas un procédé qui est, fort heureusement, déploré de manière ancrée sur Bordeaux", fait valoir cette source.

