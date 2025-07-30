Bora Bora : Fenua Airports clarifie l’incident du chien blessé par balle à l’aéroport

Tahiti, le 18 août 2025 - Après les vives réactions suscitées par la découverte d’un chien blessé par balle près de l’aéroport de Bora Bora le 13 août, le gestionnaire de la plateforme, Fenua Airports, a publié ce 18 août un communiqué pour rétablir les faits et expliquer son intervention.
Un chien grièvement blessé avait été retrouvé le 13 août au soir dans l’enceinte de l’aéroport de Bora Bora, puis confié le lendemain à une association locale de protection animale. L’affaire avait provoqué de vives interrogations et un appel à témoins, relayé sur les réseaux sociaux par l’association de protection animale SCA Tahiti.
Dans un communiqué diffusé ce lundi, après nos sollicitations, Fenua Airports explique que l’animal errant avait été régulièrement observé “depuis plusieurs mois aux abords et à l’intérieur de l’aire de manœuvre de l’aéroport”. Considéré comme un risque pour la sécurité aérienne, il avait fait l’objet de plusieurs tentatives de capture, restées vaines.
Le 13 août, alors que des avions étaient en activité, la présence du chien a été jugée comme un “danger immédiat”. Le Service de prévention du risque animalier (SPRA), composé d’agents formés et assermentés, est alors intervenu. “Un prélèvement, terme technique désignant une action de neutralisation, a été réalisé”, précise le communiqué.
Selon Fenua Airports, l’animal a été immédiatement pris en charge par les pompiers qualifiés de l’aéroport, membres du SPRA, qui lui ont prodigué les premiers soins d’urgence. Le vétérinaire consulté confirme que son état est stable et qu’il n’est pas en danger de mort. Le chien doit être transféré dans les prochains jours au chenil de Bora Bora.
La direction de Fenua Airports insiste sur le strict respect des protocoles de sécurité aéroportuaire. Elle souhaite également sensibiliser les habitants des motu voisins sur “les risques réels que représente la présence d’animaux errants dans un environnement aéroportuaire, notamment en ce qui concerne la sécurité des mouvements d’aéronefs”.
