

Bora Bora : un chien blessé par balle près de l’aéroport

BORA-BORA, le 18 août 2025- Un chien a été retrouvé grièvement blessé par balle près de l’aéroport de Bora Bora le 13 août. Pris en charge par un vétérinaire, il est désormais hors de danger.



Un chien atteint par balle a été découvert le soir du 13 août dans l’enceinte de l’aéroport de Bora Bora, avant d’être confié le lendemain à l’association locale de protection animale. Selon SCATahiti, qui a relayé l’information sur sa page Facebook, l’animal a été pris en charge par un vétérinaire et son état est jugé stable.



Aucune plainte n’a encore été déposée et les circonstances exactes de l’incident demeurent inconnues. L’association, qui rappelle qu’elle œuvre pour que "chaque animal bénéficie du respect et de la protection qu’il mérite", lance un appel à témoins à toute personne présente près de l’aéroport ce soir-là.



Plus d’informations à venir.



Rédigé par Darianna Myszka le Lundi 18 Août 2025 à 11:18 | Lu 489 fois



