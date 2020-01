Bonnes affaires pendant 19 jours pour les soldes

Tahiti, le 21 janvier 2020 - Près de 400 commerçants participent à la première période de soldes de l’année qui débute ce mercredi.



Bonnes affaires en perspective. La première période de soldes de l’année débute ce mercredi 22 janvier pour deux semaines et demie, jusqu’au 9 février.



Pour l’occasion, près de 400 commerces de Tahiti, Moorea, Raiatea et des Marquises, jouent le jeu des rabais avec des remises allant jusqu’à -70% dans certaines enseignes. Des produits à prix cassés seront également proposés sous des chapiteaux devant les commerces du centre-ville de Papeete.



Le calendrier des soldes est fixé sur proposition de la Chambre de commerce (CCISM) après enquête de satisfaction et consultation des associations et fédérations de commerçants. Ce calendrier est ensuite validé en conseil des ministres.



Cette année, outre la période de 19 jours qui s’ouvre ce mercredi, une deuxième quinzaine de soldes est programmée 23 septembre à 0 heure au 11 octobre 2020 à minuit.