Bon début pour Vahine à l'US Open

PAPEETE, le 31 juillet 2019 – Vahine Fierro participe actuellement au Vans Open of Surfing à Huntington Beach en Californie. Bon début de compétition pour notre jeune surfeuse de Huahine qui a pu se hisser jusqu'au round 3 où elle sera opposée à deux surfeuses du championnat élite.



Vahine Fierro participe actuellement au Vans US Open of Surfing, une compétition qui fait partie du circuit féminin des world qualifying series. L'US open est très bien coté puisqu'il fait partie des "Prime Events" dotés de 10 000 points. Il n'est pas rare de voir participer des surfeuses du Top 17 féminin dans les "Primes".



Contrairement à nos deux Tahitiens Mihimana Braye et O'Neil Massin qui se sont fait éliminer dès le round 2, Vahine Fierro a pu faire un bon début de compétition. Elle remporte sa série du round 1 avec un total de 9.94 sur 20 puis gagne également sa série du round 2 avec un total de 14.60 et une vague notée 8.60, meilleure note de la compétition sur une vague à ce stade !



Elle sera opposée au round 3 à Malia Manuel et Nikki Van Dijk, deux surfeuses évoluant dans le championnat élite, respectivement à la 7e et 12e place. Vahine Fierro est actuellement 5e du circuit WQS. Il faut être dans le top 8 WQS en fin d'année pour se qualifier pour le championnat élite de l'année suivante. SB/WSL