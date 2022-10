Bon Entendeur revient pour deux événements électro à Tahiti et Moorea

Tahiti, le 16 octobre 2022 – Venu en 2018 et en 2020 pour animer des Pool Parties à l’hôtel Le Méridien Tahiti de Punaauia, le collectif électro Bon Entendeur a fait fureur et sera bientôt de retour pour finir l’année en beauté avec deux événements prévus sur Tahiti et Moorea, les 3 et 10 décembre prochains. Composé de trois passionnés de musique et de culture française, le collectif comptabilise aujourd’hui pas moins de 50 millions d’écoutes dans le monde entier.



En 2018 et 2020, ils ont été invités à se produire à l’hôtel Le Méridien Tahiti de Punaauia, à l’occasion d’une Pool Party. Cinq années plus tard, Bon Entendeur est de retour pour deux événements à Tahiti et Moorea en décembre prochain : le samedi 3 décembre, à la plage du parc Vairai de Punaauia, de 11 heures à 17h30, et le samedi 10 décembre, de 10 à 17 heures, au Coco Beach de Haapiti à Moorea.



Un parcours déchaîné



Trois passionnés de musique et de culture française, Arnaud Bonet, Pierre Della Monica et Nicolas Boisseleau, forment en 2012 leur collectif musical d’électro français, tendance deep house, avec un style original consistant à superposer des discours de personnalités françaises sur leurs compositions de mixtapes (compilations de musiques). Ils débutent avec une chaîne YouTube et se mettent ensuite à la création de playlists sur la plateforme SoundCloud. En 2013, leur composition mêlée à une interview de Dominique Strauss Kahn, intitulée “J’ai manqué mon rendez-vous”, fait le buzz et propulse leur carrière. Compte tenu du succès généré par cette dernière, ils poursuivent avec d’autres personnalités, notamment Jacques Chirac, Omar Sy, Gérard Depardieu, Jean Dujardin et Serge Gainsbourg pour les plus connus. Ils se mettent ensuite au live à partir de 2014 et enchaînent les tournées et les festivals. Ils lancent également leur événement en 2016, le Bon Entendeur Show, au palais de Tokyo.



L’année suivante, le collectif se diversifie en produisant des remix inspirés du patrimoine de la chanson française, avant de signer pour son premier album chez Columbia (Sony), en 2018. Sorti en 2019, Aller-retour est certifié d’un disque d’or. Dans la même année, Bon Entendeur obtient également un single de diamant pour son titre phare, “Le temps est bon”, qui a d’ailleurs généré plus de 16 millions de vues sur la plateforme YouTube. Entre singles et album, le collectif collabore avec deux célèbres rappeurs, Big Flo et Oli, pour la sortie d’un Extended Play en 2020, porté par le hit “Coup de Blues/soleil” ainsi que le titre “Libre”. En collaboration avec la célèbre chanteuse de pop française, Emma Peters, ils réalisent leur dernier titre en date, “Le coup d’soleil”, sorti il y a à peine deux semaines. Au total, Bon Entendeur comptabilise pas moins de 50 millions d’écoutes dans le monde entier. Le collectif ne compte même plus les concerts où il s'est produit à guichet fermé.



​Pratique :

À Moorea, le 10 décembre à partir de 10 heures au Coco Beach.



Billetteries :



https://my.weezevent.com/bon-entendeur-tahiti

https://my.weezevent.com/bon-entendeur-moorea



Rédigé par Meleana Che Fat le Dimanche 16 Octobre 2022 à 19:12 | Lu 345 fois