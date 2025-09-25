

Bolivie: des centaines de manifestants contre l'élection du nouveau président

La Paz, Bolivie | AFP | mardi 20/10/2025 - Des centaines de personnes ont manifesté lundi à La Paz, en Bolivie, contre l'élection du nouveau président Rodrigo Paz (centre droit), dénonçant de prétendues irrégularités lors du scrutin et demandant un audit.



Rodrigo Paz, un économiste de 58 ans, a remporté le second tour dimanche avec 54,5% des suffrages contre son adversaire et ancien président de droite de 2001 à 2002 Jorge Quiroga.



Ce dernier a pris acte du résultat et félicité son rival, tout en annonçant que les procès-verbaux seraient vérifiés dans les prochains jours après des accusations d'irrégularités.



De telles allégations circulent sur les réseaux sociaux, sans être prouvées à ce stade.



La victoire de Rodrigo Paz a marqué la fin de 20 ans de gouvernement de gauche en Bolivie, qui traverse actuellement sa pire crise économique en quatre décennies.



Lundi, criant à la "fraude", les manifestants ont tenté de rallier la place où se situent la présidence et le Parlement. La police les a dispersés, sans qu'aucun heurt ne soit rapporté.



Ils se sont ensuite dirigés vers le Tribunal suprême électoral (TSE), organe qui a annoncé les scores dimanche.



"Ce qui est révoltant, c'est qu'il y a eu fraude et que le vote n'a pas été respecté", a estimé auprès de l'AFP Pablo Pérez, un étudiant de 23 ans refusant la défaite de M. Quiroga.



"Nous demandons un audit pour que tout le vote puisse être vérifié", a ajouté Rahel Gandarillas, dentiste de 25 ans, présente à cette manifestation constituée en majorité de jeunes.



Le président du TSE, Oscar Hassenteufel, a démenti lundi toute possibilité d'irrégularité, affirmant que "le mot fraude devrait être banni de Bolivie

