Blue, le dernier Disney officiellement présenté en Polynésie

nous plonge au cœur des océans et nous fait découvrir les créatures étranges, merveilleuses et fantastiques de ce monde aquatique à l’équilibre fragile

Laissez-vous guider dans ce voyage au cœur des récifs coralliens par un groupe de dauphins, l’une des espèces les plus fascinantes et intelligentes de ce monde. Vous découvrirez avec eux cette maman baleine à bosse qui, après des milliers de kilomètres parcourus, rejoint ce lieu préservé pour donner naissance à son petit mais aussi les centaines de requins qui y patrouillent et les orques qui surgissent de nulle part…

Il sait qu'il faut du temps pour avoir de belles séquences. Quand on plonge avec nos caméras, les animaux comme les dauphins par exemple sont curieux. Pendant un temps, ils n'ont pas des comportements disons naturels, il faut savoir se faire oublier

On peut passer une journée à suivre des baleines sans pouvoir se mettre à l'eau. Ce n'est pas nous qui décidons des rencontres, ce sont les animaux

Les dauphins que je considérais comme des animaux sensibles, intelligents, joueurs sont encore plus intelligents que ce que je pensais. On a eu la preuve de coordination et de communication incroyable

Je fais du snorkeling depuis longtemps et j'ai des souvenirs de sites extraordinaires. En dix ou vingt ans ces sites ont été dévastés

des touristes qui s'y baignent aujourd'hui s'extasient. Ce qu'ils considèrent comme beau aujourd'hui ne l'est pas

Blue est un documentaire de Disney Nature signé Keith Scholey et Alastair Fothergill. Ce film sortira le 28 mars sur les grands écrans français. Pour le présenter, Keith Scholey, le caméraman et chef opérateur Denis Lagrange et Cécile de France prête sa voix pour raconter le monde sous-marin sont en Polynésie. L'occasion d'expliquer les difficultés du projet, mais aussi les moments forts de l'aventure et de préciser les objectifs du film. À savoir sensibiliser aux merveilles de la nature pour susciter l'engagement. Keith Scholey a été longtemps responsable de The Natural History Unit à la BBC. Il est depuis dix ans chez Disney Nature. Il connait le monde du documentaire animalier. Il faut rester patient avant de pouvoir plonger aux côtés de baleines ou saisir d'impressionnantes scènes de chasse de requins, précise Denis Lagrange. Ce qui explique la durée du tournage. Il a fallu plusieurs mois de tournage dans différents endroits du monde: la Polynésie française, la Mer rouge, Hawaii, l'Afrique du Sud, les Bahamas… Avec des descentes de jour comme de nuit pour s'adapter aux habitudes des animaux. Après cette aventure, plusieurs constats, indique Keith Scholey. Prenant l'exemple des Maldives, il se dit inquiet. Un constat qui pointe du doigt la banalisation des dégâts au fil du temps. Avec Blue, l'équipe espère atteindre l'objectif visé. Les personnages principaux et secondaires qui évoluent dans le bleu du monde sont présentés comme autant de preuve. Preuve de la beauté de la planète Terre mais aussi de sa fragilité. À protéger de toute urgence.