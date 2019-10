Blackout : Le haussariat appelle à la prudence

Papeete, le 10 octobre 2019 - Dans un communiqué diffusé jeudi vers 18 heures, le haut-commissariat a livré un point de la situation et appelé "tous les administrés à la plus grande prudence, y compris sur les routes". "A cette heure, aucune situation critique n’est signalée", précisaient alors les services de l'Etat.



"En début d’après midi, l’électricité a été coupée sur l’ensemble de l’île de Tahiti, en raison d’un incendie qui s’est déclaré sur un transformateur dans la chaîne de distribution électrique de la société de Transport d’Energie électrique en Polynésie (TEP) à la Punaruu. Le plan d’opération interne a été déclenché.



Des équipes de secours de l’exploitant et des sapeurs-pompiers ont été immédiatement mobilisées. Le feu est éteint. Le transformateur doit être relancé.



Le poste de commandement de crise du Haut-commissariat a été activé, en lien permanent avec les services du Pays, EDT Engie et la TEP. Des vérifications du bon fonctionnement des points d’importance vitale (hôpitaux, cliniques, etc.) ont été réalisées. A cette heure, aucune situation critique n’est signalée.



Un point de situation est en cours pour rétablir la distribution de l’électricité sur Tahiti dans les meilleurs délais.



Le Haut-commissariat appelle tous les administrés à la plus grande prudence, y compris sur les routes. En raison de la panne des feux tricolores, respectez la règle de priorité à droite."