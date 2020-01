Bilan « encourageant » sur les routes la nuit du réveillon

Tahiti, le 1er janvier 2020 - Le haut-commissariat a communiqué mercredi les chiffres des infractions relevées durant la nuit du réveillon du nouvel an sur les routes de Polynésie française. Un bilan jugé « encourageant » par les services de l’Etat.



Dans la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre, les forces de sécurité ont déployé un important dispositif de contrôles routiers sur l’île de Tahiti et dans les archipels éloignés. Une cinquantaine d’infractions a été relevée par les forces de l’ordre, dont notamment :

- 19 infractions relatives aux équipements de sécurité ;

- 11 conduites sous l’empire d’un état alcoolique ;

- 5 excès de vitesse ;

- 5 infractions pour stupéfiants (détention ou conduite sous stupéfiant) ;

- 4 défauts de permis ;

- 2 pneus lisses ;

- 1 non respect d’un feu rouge ;

- 1 franchissement d’une ligne continue ;

- 1 refus d’obtempérer.



Un bilan plutôt positif pour le haut-commissariat qui estime que « le dispositif de répression de fin de soirée a porté ses fruits » et que « le bilan en matière de sécurité routière pour la nuit de la Saint-Sylvestre est encourageant ». « Les forces de l’ordre continueront d’être mobilisées avec une tolérance zéro pour lutter contre les comportements dangereux sur la route en 2020 », promet le haussariat.