

Bilan de l’opération Mata’i Rorofai

Tahiti, le 18 mars 2026 - Du 6 au 16 mars, l’opération Mata’i Rorofai a mobilisé près de 100 gendarmes à Tahiti et dans les îles en ciblant les flux maritimes, aériens et terrestres, jusqu’entre les murs de la prison de Tatutu. Au total, 108 personnes ont été mises en cause pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, dont huit placées en garde à vue. Les saisies s’élèvent à 28,58 g d’ice, 2 494 plants et 19 kg de cannabis, ainsi que 506 453 francs d’avoirs criminels.





Intensifier la lutte contre la drogue en Polynésie française : c’est l’objectif de la gendarmerie nationale à travers l’opération Mata’i Rorofai, menée sous l’autorité conjointe du haut-commissaire et de la procureure de la République. “Du 6 au 16 mars, le commandement de la gendarmerie pour la Polynésie française a conduit une vaste opération de sécurité publique ciblant les infractions liées à la législation sur les stupéfiants”, rappelle un communiqué transmis ce mercredi aux médias sous forme de bilan chiffré.



​Bateaux, aéroports, usagers de la route

Au total, près de 100 gendarmes issus des compagnies des îles du Vent et des Archipels, ainsi que des unités spécialisées, ont été mobilisés sur l’ensemble du territoire polynésien. Tous les flux interinsulaires, aussi bien maritimes et aériens que terrestres, étaient concernés par ces contrôles renforcés. En mer, ce sont 24 bateaux de pêche et de plaisance qui ont été contrôlés.



Côté aérien, c’est l’accès à l’aéroport de Tahiti-Faa’a qui a été ciblé, notamment le personnel conduisant des véhicules sur la piste, les pilotes et les personnels navigants. Six avions, 65 personnes, 41 véhicules et plus de 700 bagages ont été contrôlés, permettant d’identifier deux conducteurs de véhicules légers positifs au cannabis et deux autres à la métamphétamine. Plusieurs interventions ont également été menées dans les aérodromes des îles, à travers des fouilles de bagages, courriers, colis et fret.



Sur le volet terrestre, 912 véhicules ont été contrôlés, associés à 451 dépistages qui ont permis de relever 31 cas de conduite sous stupéfiants. Les transports publics et scolaires ont bénéficié d’une “attention particulière” pour la sécurité des usagers. Les 13 bus inspectés ont permis d’identifier deux chauffeurs positifs aux stupéfiants.



Points de deal : 22 opérations ciblées

Le “démantèlement des points de deal” était également au programme avec plus de 22 opérations ciblées dans plusieurs communes et 80 personnes contrôlées. À Faa’a, le 9 mars, une opération coordonnée entre le Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (Psig) et le Groupement d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) a permis d’intercepter un individu en possession de sachets d’ice : la perquisition s’est soldée par la découverte de 26,58 g d’ice, 250 g de cannabis et 200 000 francs en espèces. S’agissant du paka, 29 opérations ont conduit à l’interpellation de 20 personnes et à la destruction de près de 2 500 plants et de 19 kg d’herbe.



Le centre de détention de Tatutu a également fait l’objet d’une opération ciblée en coordination avec la direction de l’établissement pénitentiaire : huit cellules ont été fouillées, permettant la mise au jour “d’outils artisanaux” et d’une pipette.



Rédigé par D'après communiqué le Mercredi 18 Mars 2026 à 15:46 | Lu 714 fois



