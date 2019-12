Bigflo et Oli : "Allez, on kiffe To’ata !"

Tahiti Infos : Qui êtes-vous, Bigflo et Oli ?



Bigflo : " Alors, je suis le Big brother de la famille et depuis tout petit, Olivio m’appelle Bigflo. "

Oli : " Je suis tout simplement Oli, d’Olivio, on va dire le petit frère. "



Tahiti Infos : Vous menez une carrière commune, comment cela s’est-il décidé ?



Bigflo et Oli : " Nous n’avons jamais décidé de commencer une carrière ensemble, ce n’était pas un but ou quelque chose de réfléchi... Nous avons toujours été ensemble. Nous chantions, nous écrivions des textes ensemble depuis que nous sommes tous petits. Une carrière ensemble, c’est tout simplement la conséquence naturelle de ce que nous étions et des liens qui nous unissaient. Au milieu de tout ça, le rap était un moyen d’expression ."



Tahiti Infos : Vous avez été récompensés très jeune, comment expliquer votre succès ?



Bigflo et Oli : " Ce qui pourrait nous distinguer des autres et sans aucune prétention, c’est le fait que notre musique et nos paroles viennent du cœur. C’est de l’émotion que nous comprimons dans nos chansons. C’est la frustration, l’angoisse du futur, nos sentiments vis-à-vis de nos parents, notre vision de la société… Nous sommes sincères et notre génération ressent cette sincérité et s’identifie à ce que nous racontons. D’après nous, c’est cette sincérité qui fait la différence et qui devient par conséquence la clé du succès. "



Tahiti Infos : Pouvez-nous me parler de votre musique ? Que représente-t-elle pour vous ?



Bigflo et Oli : " Notre musique c’est notre vie toute entière. Elle représente un moyen d’expression de nos pensées, de nos sentiments. C’est aussi une façon de s’amuser de se faire plaisir en créant de nouvelles choses. Enfin notre musique est un élément de partage avec notre public une façon de l’aider lui-même à s’exprimer ."



Tahiti infos : Où puisez-vous votre inspiration ?



Bigflo et Oli : " C’est notre vécu, nos expériences, nos points de vue qui nous permettent de créer et composer nos chansons. L’inspiration vient du réel, de jolis moments vécus mais aussi des frustrations, des réalités sociales que nous avons côtoyées ainsi que du rêve... Nous nous inspirons aussi de ce que nous avons rêvé ou rêvons maintenant. De ce que la vie aurait pu être si… L’inspiration, nous la puisons dans tout ce qui provoque une forte émotion en nous ."



Tahiti Infos : Pouvez-vous nous parler de votre spectacle, celui que vous présenterez à Tahiti ?



Bigflo et Oli : " Nous sommes très fiers que notre musique puisse arriver si loin et ça se fête ! Quand Angela nous a demandé de venir, nous avons dit oui à condition que la mise en scène soit très proche celle de métropole avec les écrans vidéo et tout le matériel technique nécessaire. On va se donner à fond ! Nous ne voulons pas donner un concert au rabais, même si l'on sait que nous sommes loin de la France et que nous ne pouvons emporter nos dizaines de tonnes de matériel. Allez on kiffe To’ata! "