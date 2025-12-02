

Beyoncé est devenue milliardaire, selon Forbes

New York, États-Unis | AFP | lundi 29/12/2025 - Beyoncé a officiellement atteint le statut de milliardaire après une année particulièrement lucrative, rejoignant le groupe très restreint des chanteurs ayant franchi ce cap, a affirmé lundi le magazine Forbes.



La chanteuse texane se retrouve ainsi, à 44 ans, dans le petit club où figurent déjà son époux Jay Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen et Rihanna.



Selon la publication, qui fait référence lorsqu'il s'agit de classer les grandes fortunes, sa dernière tournée, le "Cowboy Carter Tour", a rapporté plus de 400 millions de dollars, ce qui en fait la plus lucrative pour une soliste en 2025.



Sa précédente tournée "Renaissance" avait rapporté 600 millions de dollars, selon le magazine.



En combinant ces revenus à ceux provenant de son catalogue musical et d'autres accords, Forbes a estimé que Beyoncé, aussi surnommée "Queen Bey", est devenue "la troisième musicienne la mieux payée au monde", sans donner d'estimation précise de sa fortune totale.



Forbes a souligné que, bien que la chanteuse ait exploré d'autres secteurs comme la beauté, les boissons et l'habillement, "la majeure partie de sa fortune provient de sa musique, en contrôlant les droits de son catalogue extrêmement précieux et en tirant des revenus massifs de ses tournées mondiales".



Lauréate de 35 Grammy Awards (dont celui d'album de l'année en 2025) la Texane coprésidera le gala annuel du Metropolitan museum de New York, en mai prochain.

