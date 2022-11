Bernard Lavilliers, touchant et percutant

Tahiti, le 13 novembre 2022 - Le chanteur Bernard Lavilliers était en concert, jeudi soir, place To’ata. Pour sa première fois à Tahiti, il a offert un beau moment au public venu l'applaudir.



Jeudi soir, Bernard Lavilliers s’est produit pour la première fois à Tahiti, place To’ata. Les fans de tous âges n’ont pas raté ce moment. Parmi la foule, certains le connaissaient déjà pour avoir assisté à ses concerts en métropole notamment. “Ce sont des retrouvailles et je suis heureux de prendre part à ce moment. C’est un artiste que j’affectionne tout particulièrement”, explique Christophe.



Et effectivement, Bernard Lavilliers est un artiste attachant qui a démontré jeudi soir, en quelque vingt titres, son aura et sa générosité. Avec Bernard Lavilliers, les mots ont du sens et sont empreints d’une belle sensibilité. On the Road Again, Noir et blanc, Idées noires ou encore Stand the Ghetto ont touché le cœur du public, sans oublier bien sûr son dernier album Sous un soleil énorme (pour faire référence au changement climatique), et notamment la chanson Beautiful Days.



Ses six musiciens ont su apporter cette touche latine envoûtante. Bernard Lavilliers, du haut de ses 75 ans, possède cette maturité des grands, évidente mais sans en faire trop : le message passe et l’émotion aussi. Un beau moment !











Rédigé par Philippe Colignon le Dimanche 13 Novembre 2022 à 14:38 | Lu 573 fois