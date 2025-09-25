

Bernard Domeyne : “L’histoire du monde me passionne”

Tahiti, le 15 octobre 2025 - L’auteur de Hei’ani au Pacifique immense souhaitait depuis longtemps écrire sur l’histoire de Tahiti et ses îles. C’est chose faite avec cette saga en deux tomes et quatre époques qui couvre près d'un siècle d'histoire tumultueuse.



Diplômé de l'Institut d’études politiques (IEP) d'Aix-en-Provence, Bernard Domeyne est entré dans la fonction publique en septembre 1981. Trois mois plus tard, son baptême de l'air (il n'avait jamais pris l'avion) l'a conduit en Polynésie pour effectuer son service national au titre de l’aide technique. De retour en métropole après un séjour d’une année et demie, il est entré au ministère des Finances, successivement sur les secteurs de la formation, des audits et des affaires économiques.



Au début des années 1990, il a décroché un doctorat d’histoire. “En effet, l'histoire de France, l'histoire du monde me passionnent.” Ses fonctions aux Finances lui plaisaient, “mais j'avais envie d'autre chose, de différent, de plus fort”.



Il a commencé à écrire au début des années 2000, s’essayant à différents genres littéraires : romans historiques, polars, romans d'aventures fantastiques, uchronies ou encore nouvelles. Ses polars sont, pour plusieurs, inspirés de son séjour polynésien et ses romans historiques ont longtemps eu pour cadre l’Espagne arabo-andalouse et l’Antiquité tardive. “Je souhaitais depuis toujours écrire sur l'histoire de Tahiti et ses îles.”



Avec Hei'ani au Pacifique immense qui paraît chez Haere Pō, dixième roman historique de l’auteur, l’objectif est atteint. Il s’agit d’une saga en deux tomes et quatre époques, qui couvre près d'un siècle d'histoire tumultueuse, au cours de laquelle des îles des mers du Sud sont devenues françaises.



Pour Bernard Domeyne, le thème du salon 2025 est “une invitation à tisser des liens entre le passé, le présent et l’avenir. Il suscite des réflexions profondes sur la mémoire, la transmission, l’identité et l’espoir, tout en offrant un terrain fertile pour la création littéraire”. En plus, “il résonne avec des questions existentielles : où étais-je il y a 25 ans ? Où serai-je demain ? En tout cas, c'est passionnant !”



Bernard Domeyne le reconnaît, il appartient à une génération où l'histoire, l'enseignement de l'histoire, avait beaucoup d'importance. “Et j'ai gardé cette prégnance. Avoir une histoire permet de se situer. Si l'on perd la mémoire, on perd tout, on n'existe plus. Nous sommes les héritiers d'une histoire, avec ses joies et ses peines, et nous devons les connaître et les assumer si nous voulons exister. Notre passé, individuel et collectif, conditionne notre futur. Si nous oublions notre passé, nous n'aurons pas de futur.”

