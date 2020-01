Ben Benacek sous bracelet électronique

Tahiti, le 28 janvier 2020 - La chambre de l’instruction a ordonné mardi le placement sous surveillance électronique de Ben Benacek. L’homme, qui a été interpellé en flagrant délit de cambriolage le 6 janvier, sera jugé en comparution immédiate le 20 février.



Suite à l’appel du parquet portant sur le contrôle judiciaire de Ben Benacek, la chambre de l’instruction avait accordé le 21 janvier une semaine au Spip (Service pénitentiaire d’insertion et de probation) afin qu’il étudie la possibilité de placer le mis en cause sous surveillance électronique.



Et l’enquête de faisabilité s’est avérée satisfaisante puisque la chambre de l’instruction a ordonné mardi le placement sous surveillance électronique (PSE) de Ben Benacek.