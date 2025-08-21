

Belgique: le prince Laurent reconnaît avoir un fils issu d'une liaison avec une ex-mannequin

Bruxelles, Belgique | AFP | mardi 09/09/2025 - Le prince Laurent de Belgique, frère du roi Philippe, a révélé mardi être le père biologique d'un garçon de 25 ans, né d'une liaison avec une ancienne mannequin flamande devenue chanteuse, avant son mariage en 2003.



La télévision flamande s'était déjà intéressée il y a quelques années à Clement Vandenkerckhove, l'exposant dans une émission au côté de sa mère aux questions sur sa filiation, qu'il avait esquivées avec un sourire.



Dans les années 1990, les médias belges s'étaient déjà faits l'écho de rumeurs persistantes sur la liaison du prince Laurent, troisième enfant du roi Albert, avec la chanteuse Wendy Van Wanten, de son vrai nom Iris Vandenkerckhove.



Mardi, le prince, âgé de 61 ans, a pour la première fois admis qu'un enfant était né de cette liaison, dans un communiqué diffusé par l'agence de presse Belga.



"Je reconnais être le père biologique de Clement Vandenkerckhove. Au cours de ces dernières années, nous avons eu des conversations ouvertes et honnêtes à ce sujet", a-t-il écrit.



Il a présenté son annonce comme "le fruit d'un cheminement commun", un geste guidé par la "bienveillance".



La chaîne flamande VTM devait diffuser mardi soir un documentaire dans lequel Clement et sa mère révèlent cette filiation princière.



Laurent de Saxe-Cobourg s'est marié en avril 2003 avec Claire Coombs. Il a eu trois enfants avec cette femme d'origine britannique: Louise, née en février 2004, puis les jumeaux Nicolas et Aymeric (décembre 2005).



En 2020, une autre affaire de filiation cachée avait secoué la monarchie belge.



Contraint à un test ADN, dans le cadre d'une procédure judiciaire, l'ex roi Albert --ayant régné entre 1993 et 2013-- avait admis être le père d'un quatrième enfant, Delphine, née hors mariage en 1968 de sa liaison avec une aristocrate belge.

