Béatrice Lucas veut « reconquérir » Tairapu-Est

Tahiti, le 1er février 2020 - Maire de Tairapu-Est entre 2008 et 2014, la représentante Tapura Béatrice Lucas a annoncé samedi qu’elle se présentait de nouveau aux élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars prochain. Elle devra notamment affronter l’actuel tavana de la commune, Anthony Jamet.



La représentante Tapura Béatrice Lucas a annoncé samedi sa candidature aux élections municipales lors d’une conférence de presse organisée à Taravao. Déjà maire de Tairapu-Est de 2008 à 2014, Béatrice Lucas souhaite désormais « reconquérir » la commune et se donne notamment pour objectif de s’occuper de la problématique de l’eau, de veiller à la « sécurité des biens et des personnes » , de revoir la « gestion des déchets » , et de « restaurer la communication » dans le domaine social puisque « la jeunesse et les familles » sont « au cœur » de ses « préoccupations » .



Interrogée sur l’affiliation politique de sa liste, Beatrice Lucas indique qu’elle n’a « pas demandé d’investiture » au parti rouge et blanc : « Je ne pense pas que ce soit une question que la population se pose. Je pense plutôt qu’elle attend un programme de notre part. J’appartiens au Tapura, je ne m’en cache pas. Je suis présidente de la fédération Tapura de Faaone à Tautira mais dans la liste, je ne cherche pas à comprendre ou à savoir de quel bord politique est chaque personne. Nous avons décidé de nous unir sur une liste unique et de mettre l’intérêt général en avant. Je n’ai pas demandé d’investiture. Le président du parti en est informé mais je reste fidèle à mon appartenance politique. » L’élue rouge et blanc devrait en effet être opposée au tavana sortant, lui aussi proche de la majorité, Anthony Jamet.



En 2014, Béatrice Lucas avait remporté 31,6% des voix au second tour, devant Frédéric Hapairai et Rainui Galenon, mais derrière Anthony Jamet et ses 45,05%.