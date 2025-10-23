

Beach tennis – Un tournoi dense à Aorai Tini Hau

Tahiti, le 17 novembre 2025 - L’association Beach Tennis Tahiti a organisé dimanche la 3e étape du Fenua Tour à Aorai Tini Hau. Près d’une cinquantaine de participants ont animé la compétition entre tournois de simples et de doubles, les phases finales ayant donné lieu à des rencontres très disputées.



Le beach stadium de Aorai Tini Hau a vibré tout au long de la journée de dimanche au rythme du beach tennis. Douze femmes et douze hommes, dont la quasi-totalité de l’élite de la discipline, ont animé le tournoi de simples le matin, douze paires féminines et dix duos masculins entretenant le spectacle l’après-midi lors du tournoi de doubles. Ce fut une longue et riche journée pour les participants engagés sur les deux tableaux mais les plus performants en ont l’habitude et ont généralement joué les premiers rôles en simples comme en doubles.



Pas de surprise en simples messieurs dont l’affiche de la finale opposait les deux premiers du classement du Beach Tennis Tahiti Tour, Yankell Clavery et Jérémy Duchier. N°1 local, le président de l’association Beach Tennis Tahiti a confirmé son rang en dominant Jérémy Duchier 7-3, la finale en simples se jouant en un set. Jérémy Duchier a ensuite enchaîné avec une finale de padel à Phénix. Il s’est confié sur sa finale de beach et le dynamisme des deux disciplines : “On a l’habitude de se retrouver en finale en simples avec mon partenaire de double Yankell. Ça ne s’est pas très bien passé pour moi cette fois-ci car il a super bien joué. J’ai enchaîné ensuite à Phénix avec une finale du championnat par équipes en padel où j’ai eu la chance de jouer avec un Espagnol mondialement classé. Je prends plaisir à jouer dans les deux disciplines car elles ont chacune de bons côtés. Il y a une ambiance plus familiale en beach tennis lors des tournois où l’on peut venir avec les enfants car la plage n’est jamais bien loin alors que le padel génère un gros esprit de compétition lors des tournois. C’est aussi le cas en beach tennis, mais c’est quand même moins marqué. Au niveau technique, il y a quelques similarités dans les mouvements, mais les deux disciplines ne sont pas forcément complémentaires, même si on peut passer de l’une à l’autre comme c’est mon cas. Il y a un gros engouement actuellement pour le padel à Tahiti et je pense que cela peut aussi être le cas du beach tennis, mais il faut pour cela qu’on lui donne plus de moyens et notamment au niveau des terrains disponibles.”



Des finales intenses en doubles



Passer du padel au beach tennis ou l’inverse apparaît en tout cas très abordable car si Jérémy Duchier en est un exemple, cela a aussi été le cas dimanche de Cindy Berte, une joueuse de padel qui disputait son premier tournoi de beach tennis à Aorai Tini Hau. Et avec une certaine réussite, puisque Cindy Berte est parvenue jusqu’en finale du tableau de simples où elle s’est inclinée (7-3) face à Sarah Santacruz, l’une des meilleures spécialistes locales féminines. Les deux finalistes du simple faisaient équipe dans le tournoi de doubles et leur association a bien marché car elles ont gagné en finale contre Nelly Bartolo et Vaea Dellapina au terme d’une rencontre indécise bien que remportée en deux sets (6-4, 7-5) par Sarah Santacruz et Cindy Berte qui enrichissait, dès ses débuts, son palmarès en beach tennis.



La finale du double tāne entre Sylvain Didier et Heiva Yvonet opposés à Pierre Leduc et Louis Boyer a également été très intense. Les premiers démarraient mieux la rencontre en remportant le premier set 7-6. Mais en face, on ne lâchait rien, le duo Didier-Yvonet empochant le deuxième set 6-3. Le super tie-break joué en 10 points s’imposait dès lors, Sylvain Didier et Heiva Yvonet s’y sont montrés les plus performants sur le score de 10-5.



Yankell Clavery, qui n’avait pas pu participer au tournoi de doubles en compagnie de son habituel partenaire Jérémy Duchier, s’y est lancé en association avec son fils Ylouan (13 ans) qui disputait son premier tournoi adulte pour l’occasion. Père et fils s’y sont bien comportés en gagnant la petite finale pour décrocher la troisième place du tableau.



Prochain rendez-vous de beach tennis le samedi 13 décembre à Paofai pour le 4e tour du Fenua Tour.



Patrice Bastian



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 17 Novembre 2025




