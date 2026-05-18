

Beach tennis – Les Championnats de Polynésie clôturent la saison

Tahiti, le 8 juin 2026 - L’association Beach Tennis Tahiti a clôturé sa saison 2025-2026 au parc Paofai ce week-end avec les 9es Championnats de Polynésie de beach tennis. La participation était conséquente avec 80 engagés tous tableaux confondus et le niveau de jeu était relevé. Carton plein pour Nelly Bartolo qui a décroché trois titres. Jérémy Duchier et Yankell Clavery ont été dominateurs chez les hommes.



Le parc Paofai a vécu au rythme du beach tennis, samedi et dimanche, où les matchs se sont enchaînés pendant deux jours, d’autant que la participation était plutôt dense avec 80 compétiteurs qui ont foulé le beach stadium. Ces derniers ont attiré les regards des passants, les portant parfois à prolonger leur passage pour ceux qui découvraient la discipline. Une discipline qui a besoin de soleil pour bien s’exprimer et celui-ci était au rendez-vous pendant ces deux jours.



Le programme était chargé pour certains participants engagés sur plusieurs tableaux. Ce fut notamment le cas de Nelly Bartolo. Vainqueur sans discussion (9-2) en simple de Léna Langlois, elle s’est également imposée en double dames avec Sarah Santacruz et en double mixte associée à Sylvain Didier. Léna Langlois n’a pu, pour sa part, décrocher un trophée malgré trois finales disputées. Laetitia Clavery et Nathalie Soulier apparaissent aussi au palmarès des Championnats de Polynésie chez les dames grâce à leur succès dans le tableau double +45 ans. Dans les tableaux hommes, Jérémy Duchier et Yankell Clavery, les deux premiers du classement du Tour, ont globalement et logiquement dominé les championnats

Jérémy Duchier stoppe Yankell Clavery en simple



Double champion de Polynésie en titre en simple messieurs, Yankell Clavery n’a pu réaliser la passe de trois, battu (9-6) en finale du tableau par Jérémy Duchier. Tous deux se sont retrouvés partenaires comme d’habitude en finale du double messieurs et n’ont laissé aucune chance (6-1, 6-2) à Sylvain Didier et Heiva Yvonet. Deux titres donc pour Jérémy Duchier, mais également pour Yankell Clavery puiqu’il a été vainqueur en double +45 ans en compagnie de Mathias Coenye. Sèchement battu en double messieurs, Sylvain Didier s’est consolé en décrochant le titre en double mixte avec Nelly Bartolo face à Pierre Leduc et Léna Langlois.



Chez les jeunes, honneur aux Clavery comme souvent. Ylouan s’est imposé (6-1) en simple face à Raphaël Thomas qui vit à Raiatea et qui a peu l’occasion de jouer, mais ce dernier a démontré des qualités. Ylouan et son frère Yale ont battu Raphaël Thomas et Esteban Costa en finale du double.



Yankell Clavery, le président de l’association Beach Tennis Tahiti, a tiré le bilan du week-end : “Ce fut une très belle édition avec une solide participation et notamment dans le tableau simple messieurs qui a réuni 24 joueurs. L’ambiance a été excellente, mais ce n’est pas nouveau dans le milieu du beach tennis local. Les championnats ont confirmé que le niveau continuait à monter doucement mais sûrement. On a aussi noté que le public qui passait s’intéressait et certains sont venus nous voir pour nous demander des renseignements, ce qui pourrait je l’espère développer nos effectifs à terme.”



C’est maintenant la trêve pour le beach tennis local, dont le premier tournoi de la saison 2026-2027 est programmé le samedi 12 septembre à Aorai. Le 4e Open international de Tahiti suivra du 21 au 25 octobre. Pour les intéressés, soulignons que les terrains de beach du stade Willy-Bambridge restent en activité pendant la trêve et que les pratiquants assidus y seront probablement régulièrement.



Patrice Bastian



Les finales



Femmes

- Simple : Nelly Bartolo bat Léna Langlois 9-2

- Double : S. Santacruz/N. Bartolo bat L. Langlois/N. Boyer 6-1, 6-2

- Double 45 ans : L. Clavery/N. Soulier bat R. Manea/M. Tihopu 7-3

Hommes

- Simple : Jérémy Duchier bat Yankell Clavery 9-6

- Double : Y. Clavery/J. Duchier bat S. Didier/H. Yvonet 6-1, 6-2

-Double 45 ans : Y. Clavery/M. Coenye bat S. Defert/L. Costa 6-1, 6-1

Mixte

- S. Didier/N. Bartolo bat P. Leduc/L. Langlois 4-1, 4-0

Jeunes

- Simple 15 ans : Ylouan Clavery bat Raphaël Thomas 6-1

- Double 15 ans : Yl. Clavery/Ya Clavery bat E. Costa/R. Thomas 7-3





Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 8 Juin 2026 à 17:37 | Lu 288 fois



