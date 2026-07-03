Beach soccer - Le sélectionneur des Tiki Toa dévoile sa première liste

Tahiti, le 24 juillet 2026 - Le nouveau sélectionneur de la sélection tahitienne de beach soccer, Raimana Li Fung Kuee, a révélé la liste des 20 joueurs présélectionnés pour les qualification de la zone Océanie en vue de la Coupe du monde de beach soccer.

Une nouvelle ère s’ouvre pour les Tiki Toa. Nommé récemment à la tête de la sélection tahitienne de beach soccer, Raimana Li Fung Kuee a dévoilé sa première liste de présélectionnés.

La prochaine échéance de la sélection tahitienne est prévue au mois d’octobre au fenua, avec les qualifications de la zone Océanie pour la Coupe du monde de beach soccer 2027.

Pour les Tiki Toa, l’objectif est clair : conserver leur domination sur la scène océanienne et décrocher une neuvième participation consécutive à la Coupe du monde.

Après avoir participé aux éditions 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2024 et 2025, Tahiti tentera donc de poursuivre son incroyable série et de décrocher son billet pour une nouvelle Coupe du monde en 2027.



Les joueurs présélectionnés sont convoqués pour la préparation physique qui débute mardi 28 juillet à 17h30 au centre technique de la FTF. Une première étape importante se profile donc pour le nouveau sélectionneur et son groupe, avec l’ambition de maintenir les Tiki Toa parmi les meilleures nations mondiales du beach soccer. Les phases finales du championnat de beach soccer quant à elles continuent avec les demi-finales ce soir et la grande finale samedi au centre technique de la Fédération tahitienne de football.

