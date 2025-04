Bataille autour des commissions de l’APF

Tahiti, le 8 avril 2025 – Le comité de majorité a réuni ses élus de l'assemblée ce mardi après-midi à Tarahoi pour se mettre d'accord sur la répartition des présidences de commissions qui seront renouvelées, comme chaque année, jeudi à l'occasion de la première séance de la session administrative. Des présidences convoitées puisqu'elles sont associées à un double crédit collaborateur d'un million de francs. Rien ou presque n'a filtré de cette réunion qui était pour le moins tendue visiblement.



Comme chaque année, l'ouverture de la session administrative est synonyme de renouvellement des neuf commissions législatives de l'assemblée. Un moment important pour les élus de la majorité puisqu'ils peuvent candidater à la présidence de l'une d'entre elles. Et qui dit présidence de commission, dit doublement des crédits collaborateurs, soit une enveloppe supplémentaire d'un million de francs. Mais au-delà de l'aspect purement pécuniaire, il s'agit pour la majorité de parvenir à accorder ses violons en fonction des velléités des uns et des autres dans un contexte où deux courants s'opposent. Et de le faire avant la séance de jeudi pour éviter un éventuel nouveau couac comme la semaine dernière à l'occasion de l'examen du collectif budgétaire reporté au lendemain faute de quorum.

Un comité tendu C'est pourquoi le Tavini a réuni son comité de majorité ce mardi après-midi dans la salle John French Teariki de l'assemblée pour examiner les candidatures des élus aux différentes présidences de commissions. L'année dernière, ils avaient passé toute la journée et le début de soirée avant de tomber d'accord. Il faut dire que ces présidences de commissions sont aussi un levier sur le plan politique. Antony Géros le sait parfaitement et le patron de Tarahoi veut pouvoir compter sur le soutien des élus de sa majorité.



C'est ainsi que Hinamoeura Morgant-Cross en avait fait les frais il y a un an. Poil à gratter de la majorité dès novembre 2023 avec sa proposition de résolution sur la limitation des mandats des élus, elle avait perdu la présidence de la commission des institutions au profit d'Allen Salmon.



Selon nos informations, le comité de majorité de ce mardi était tout aussi tendu. Avant que l'on nous demande gentiment de quitter le hall de l'assemblée, Heinui Le Caill nous a confirmé qu'il souhaitait conserver la présidence de la commission de l'Éducation et qu'une commission serait toujours réservée à l'opposition. En l'occurrence à Teura Iriti (Tapura) qui détient aujourd'hui celle relative à l'“Emploi, Fonction publique”. Steve Chailloux, de son côté, s'est porté candidat pour reprendre la tête de la commission du Tourisme actuellement détenue par Teumere Atger, mais que convoiterait également Cliff Loussan.



Si personne ne s'était proposé pour remplacer Élise Vanaa à la commission de l'Économie, en avril dernier, cette fois ils seraient au moins deux à briguer cette présidence selon nos informations, dont Maurea Maamaatuaiahutapu. Tematai Le Gayic, désormais candidat officiel du Tavini à Papeete pour les municipales, aurait lui aussi des ambitions plus importantes au niveau de l'assemblée.



À l’heure où nous mettions sous presse, nous n’avions toujours pas de nouvelles de l’avancée des discussions.

