

Barnier (LR) défend l'idée d'un "conclave" pour désigner un candidat pour 2027

Paris, France | AFP | lundi 16/11/2025 - L'ancien Premier ministre Michel Barnier (LR) a défendu lundi le principe d'un "conclave" réunissant les responsables de la droite et du centre pour désigner un candidat commun à la présidentielle, plutôt que des primaires car "nous n'aurons pas beaucoup de temps".



"Je pense que nous n'aurons pas beaucoup de temps et sans doute pas le temps ni les conditions pour réunir une primaire", a estimé le tout frais député sur franceinfo.



Il lui préfère un "conclave qui réunit tous les parlementaires" de ce qu'il avait lui-même baptisé le "socle commun", comprenant les formations du centre et de la droite, de Renaissance jusqu'aux Républicains.



"Il y a très peu de temps entre les élections municipales, sénatoriales et l'élection présidentielle et, pour préparer un candidat, pour le décider, pour le désigner et pour qu'il puisse faire campagne, il faut du temps", a argumenté Michel Barnier.



Réunis début novembre en conseil stratégique, l'état-major de LR a décidé pour l'instant de créer un "groupe de travail" afin d'étudier la question de la désignation d'un candidat pour 2027.



Sans dissimuler ses propres ambitions, le chef des Républicains, Bruno Retailleau, a néanmoins émis le souhait, dans un entretien-fleuve au média conservateur JDNews le 5 novembre, que ce candidat soit issu de LR au terme d'un processus interne au seul parti, sans élargissement au centre.

