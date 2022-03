Baptisé, le Lady Chris 9 prêt à prendre la mer

Tahiti, le 26 mars 2022 – Le président du Pays, Edouard Fritch, a assisté jeudi soir au baptême du dernier né de la flotte de la société Ocean Products Tahiti et des armements Georges Moarii. Ce navire de pêche de près de 20 mètres représente un investissement d'environ 180 millions qui a bénéficié de la double défiscalisation.



Dans un communiqué diffusé vendredi, la présidence indique qu'Edouard Fritch a assisté jeudi au baptême du Lady Chris 9, le dernier né de la flotte Ocean Products Tahiti et des armements Georges Moarii. Construit par le chantier NSI Nautisport Industrie de Taravao, ce bateau de 20 mètres est armé pour la pêche fraiche. "De l'avis même de l'armateur", ce navire est "plus léger" car le "chantier a su améliorer la qualité de ses navires".



Le Lady Chris 9 est le sixième navire construit par le chantier naval de Taravao pour les armements Moarii dont la société Ocean Products Tahiti exporte du poisson en Californie, mais aussi au Japon et en Nouvelle-Zélande. Ce bateau, qui a coûté "environ 180 millions de Fcfp" a bénéficié de la double défiscalisation Etat Et Pays. Un autre bateau, le Lady Chris 10 est attendu pour le mois de décembre 2022.