Bangladesh: deux millions de personnes touchées par des inondations

Sylhet, Bangladesh | AFP | vendredi 17/06/2022 - Le Bangladesh a déployé des militaires pour venir en aide à deux millions de personnes bloquées, pour la deuxième fois en quelques semaines, par de gigantesques inondations liées à la mousson, ont annoncé vendredi les autorités.



Les inondations menacent régulièrement des millions de gens au Bangladesh, pays de basse altitude. Mais, selon les experts, le changement climatique accroît leur fréquence, leur gravité et leur soudaineté.



La majeure partie du nord-est du pays est sous l'eau et la situation pourrait empirer durant le week-end alors que les prévisions annoncent de nouvelles fortes pluies.



Les examens de fin d'année ont été suspendus dans les lycées de tout le pays, où des centaines de salles de classes sont dorénavant utilisées comme abris de fortune pour ceux dont les maisons sont submergées par les eaux.



"La situation est très inquiétante", a déclaré à l'AFP le responsable de l'administration de la région de Sylhet, Mohammad Mosharraf Hossain. "Plus de deux millions de personnes sont dorénavant coincées par les inondations".



"Les gens se sont réfugiés sur leurs bateaux", a-t-il ajouté, "nous avons déployé l'armée et tentons de les évacuer".



Selon M. Hossain, les soldats font du porte à porte dans les villes rurales concernées et aident les habitants à fuir l'eau qui monte.



De fortes pluies, qui ont débuté la semaine dernière au Bangladesh et dans une partie de l'Inde voisine, ont gonflé les rivières qui ont débordé, a expliqué Arifuzzaman Bhuiyan, du Centre national de prévision et d'alerte aux inondations, un organisme gouvernemental.



Le niveau de la rivière Surma, a-t-il ajouté, dépasse d'un mètre la normale.



"Ces inondations figurent parmi les pires de l'histoire de la région. La situation va se dégrader dans les trois prochains jours", a-t-il averti.



La plus grande partie de la zone est actuellement privée d'électricité et d'internet, a expliqué à l'AFP un journaliste bangladais basé à Sylhet, Mamun Hossain.



En mai, la région de Sylhet avait été frappée par les pires inondations depuis presque deux décennies, faisant au moins dix morts et affectant au moins quatre millions de personnes.