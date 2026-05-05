

Bagages, prisons, eau potable : ce que prépare le Sénat pour la Polynésie

Tahiti, le 4 juin 2026 - Adapter les lois nationales aux réalités du Fenua. C'est l'ambition d'une proposition de loi qui sera examinée au Sénat le 17 juin. Derrière un texte technique se cachent plusieurs mesures très concrètes pour la Polynésie française : contrôles renforcés des bagages dans les ports et aéroports, homologation de peines d'emprisonnement prévues par la législation locale et nouveau report des échéances imposées aux communes en matière d'eau potable, d'assainissement et de gestion des déchets.



Déposée par la présidente de la délégation sénatoriale aux outre-mer, Micheline Jacques, la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des outre-mer a été adoptée en commission le 3 juin et doit être examinée en séance publique au Sénat le 17 juin.



Pas de grand bouleversement institutionnel, mais une série d'ajustements ciblés. Le Sénat sort sa boîte à outils pour adapter certaines règles nationales aux réalités ultramarines. Parmi les 24 articles du texte, plusieurs concernent directement la Polynésie française.



Plusieurs dispositions du texte ont trait aux sanctions pénales prévues par la législation polynésienne. Une quarantaine de dispositions prévoyant des peines de prison dans des domaines comme l'urbanisme, la santé ou les transports doivent encore être validées par le Parlement avant d’entrer en vigueur. La commission des lois du Sénat a approuvé l'essentiel de ces dispositions, ne rejetant qu'un seul cas dont la peine était jugée trop élevée au regard du droit national.



Contrôles renforcés dans les aéroports et les ports



Autre évolution prévue par le texte : les contrôles de biosécurité dans les ports et aéroports. Aujourd'hui, les agents ne peuvent inspecter un bagage qu'avec l'accord de son propriétaire. Mais l'article 23 pourrait changer la donne en leur permettant de passer outre ce consentement lorsqu'ils soupçonnent la présence d'organismes susceptibles de menacer la santé animale ou végétale.



Les sénateurs ont toutefois encadré cette possibilité en prévoyant des garde-fous pour éviter les abus. Le propriétaire ne pourrait être retenu plus de 30 minutes dans l'attente de l'autorisation du procureur et uniquement pour le temps nécessaire à l'inspection. Il pourrait également demander l'établissement d'un procès-verbal. Le dispositif est complété par l’extension du recours à l'amende forfaitaire pour certaines infractions en matière de biosécurité.



Les communes obtiennent un sursis jusqu'en 2035



Le texte aborde également un sujet sensible pour les communes polynésiennes : la gestion de l'eau potable, de l'assainissement et des déchets. Initialement fixée à 2025, l'obligation d'assurer pleinement ces services pourrait être repoussée à 2035. Les auteurs du texte estiment en effet que les contraintes propres à la Polynésie française – dispersion des îles, éloignement des archipels et faiblesse de la population dans certaines communes – rendent les échéances actuelles difficilement tenables.



Cette mesure ne devrait toutefois pas être débattue au Sénat puisque, entre-temps, le gouvernement a déjà acté ce report par ordonnance lors du conseil des ministres du 3 juin. Les sénateurs ont donc supprimé l'article correspondant, devenu sans objet. Pour les communes concernées, l'échéance est ainsi repoussée de dix ans. Une revendication portée depuis plusieurs années par de nombreux tāvana et relayée au Sénat par Lana Tetuanui et Teva Rohfritsch.



Au-delà de ces dispositions techniques, le texte illustre surtout les difficultés rencontrées par les outre-mer lorsqu'il s'agit d'appliquer des normes conçues à l'échelle nationale. Qu'il soit question de biosécurité, de sanctions pénales ou de services publics communaux, les sénateurs défendent l'idée d'un droit davantage adapté aux réalités locales.

Pourquoi Paris doit-il valider certaines peines votées en Polynésie ? La Polynésie française peut fixer elle-même des règles dans de nombreux domaines relevant de ses compétences et prévoir les sanctions correspondantes. Mais lorsque ces sanctions comportent une peine d'emprisonnement, elles ne peuvent entrer en vigueur qu'après une homologation par le Parlement national. Prévu par le statut d'autonomie de 2004, ce mécanisme vise à garantir que les peines décidées localement restent cohérentes avec les grands principes du droit pénal français et ne dépassent pas celles prévues au niveau national pour des infractions comparables. C'est précisément l'objet des articles 21 et 22 de la proposition de loi examinée au Sénat le 17 juin.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Jeudi 4 Juin 2026 à 15:04 | Lu 375 fois



