Baccalauréat: date et modalités d'ici "une dizaine de jours" estime Blanquer

Paris, France | AFP | mercredi 25/03/2020 - Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a assuré mercredi que la date et la nature des épreuves du baccalauréat pourraient intervenir d'ici "une dizaine de jours", près de deux semaines après l'annonce de la fermeture des écoles pour lutter contre le coronavirus.



"Pour le baccalauréat, je suis actuellement en discussion par téléconférence avec l'ensemble des organisations syndicales pour arriver à une réponse qui pourrait être d'ici une dizaine de jours, sur les modalités que nous retiendrons, aussi bien pour la date que pour la nature des épreuves", a expliqué Jean-Michel Blanquer lors des questions au gouvernement au Sénat.

Il a par ailleurs assuré que "(son) but est évidemment de préserver les intérêts de tous nos élèves" et "qu'ils puissent avoir leur diplôme".

Au sujet de la reprise des cours, Jean-Michel Blanquer avait assuré dimanche que le scénario privilégié est celui d'un retour en classe après les dernières vacances de printemps, le 4 mai, tout en expliquant que cela dépendait de l'évolution de l'épidémie.

Depuis le 16 mars, tous les établissements scolaires et universitaires sont fermés en France pour lutter contre la propagation du Covid-19.