Bac : un appel à la grève de la surveillance des épreuves

PAPEETE, le 15 juin 2019. Des syndicats d'enseignants ont appelé au niveau national à la grève de la surveillance des épreuves du premier jour (philosophie pour les Terminales générales et technologiques, français pour les Premières), pour protester contre la réforme du bac.



Au fenua, le bureau du Snetaa FO Polynésie a décidé d'appeler à la grève de la surveillance des examens le lundi 17 juin. Le ministère de l’Éducation a tenu samedi "à rassurer les candidats au baccalauréat et leur famille". "Les consignes d’organisation ont été rappelées à l’ensemble des lycées de Polynésie française pour que les épreuves écrites du baccalauréat se déroulent dans des conditions normales", indique le gouvernement.



L'intersyndicale regroupe le Snes-FSU, premier syndicat chez les enseignants du secondaire, Sud-Éducation, la CGT... C'est la première fois depuis 2003 qu'un tel appel est déposé par des syndicats pour le bac.



Il n'est "pas sûr que la grève soit très suivie car cela remettrait en question un examen sur lequel les profs ont travaillé toute l'année", mais "on n'est pas hyper sereins", résumait auprès de l'AFP Bruno Bobkiewicz, membre du bureau national du SNPDEN-Unsa, principal syndicat des chefs d'établissement.



Les 2 195 élèves polynésiens de première ouvriront lundi le bal des épreuves écrites du baccalauréat. Ils commenceront par l’épreuve de français. La philosophie, épreuve « reine » du bac, marquera mardi le début du marathon pour les élèves de terminale. Ils seront 3 321 candidats, âgés cette année de 16 à 51 ans, à vouloir décrocher ce précieux sésame.