

BMX - Les Tahitiens repartent des Mondiaux la tête haute

Tahiti, le 25 juillet 2026 - Plusieurs coureurs polynésiens ont participé, cette semaine, aux championnats du monde de BMX à Brisbane (Australie). Malgré leurs bonnes performances, nos trois cyclistes ont échoué de peu à se qualifier en finale. Des résultats tout de même encourageants notamment pour les jeunes talents du Fenua Bruce Gobrait et Kalani Helme.





Les dixièmes, voire millièmes de seconde, ont basculé du mauvais côté de la rampe sur la piste de Brisbane en Australie. Du 22 au 24 juillet, trois de nos ‘aito ont participé aux championnats du monde de BMX : l’expérimenté Christophe Tardivet (champion du monde en 2016 et champion d’Europe en 2019 dans la catégorie des 40-44 ans), Kalani Helme (10 ans) et Bruce Gobrait (11 ans).



Après des mois de préparation, les trois coureurs ont chacun réussi leur entrée en lice dans la compétition en réussissant à se qualifier sans trop de soucis jusqu’aux quarts de finale.



Un pallier qui a été fatal pour Christophe Tardivet. L’ancien champion du monde, qui roulait cette année dans la catégorie des + de 50 ans, a pris la porte à la suite de la photo finish. L’Australien Craig Clare l’a devancé de sept petits millièmes de seconde et chipé en même temps la dernière place qualificative de la série. Cruel.





Une chute qui coûte cher Le jeune espoir tahitien Kalani Helme, sacré champion d’Océanie et vice-champion du trophée de France, est parti en trombe dans la compétition. Vainqueur de trois de ses quatre premières courses, le représentant du Fenua chez les U11, était parmi les grands prétendants au podium.



Des espoirs qui ont basculé, en quelques instants, à cause d’une chute lors des quarts de finale : “J'avais énormément travaillé pour ce rendez-vous, celui que j'attendais le plus cette saison. Malheureusement, l'aventure s'est arrêtée en quart de finale après une chute dans le premier virage... Je repars avec un gros hématome à la cuisse et surtout une immense déception. Le sport est parfois cruel, mais il fait aussi grandir, apprendre er revenir plus fort. Même si je n'ai pas atteint l'objectif que je l'étais fixé, je reste fier du chemin parcouru et de pouvoir porter les couleurs de mon pays aux quatre coins du monde. Cette déception ne fera que renforcer ma motivation pour la suite. L'histoire ne s'arrête pas là... Ce n'est qu'une étape”, assure Kalani Helme qui participait à son deuxième championnat du monde.



Bruce Gobrait échoue aux portes de la finale

Tous les espoirs de médaille reposaient alors sur les épaules de Bruce Gobrait. Engagé face à une centaine de coureurs dans la catégorie U13, le Polynésien s’est hissé, in extremis, en demi-finales de la compétition. “J’ai pris les courses les unes après les autres. Je n’avais aucune appréhension et aucun stress. J’essayais juste de me concentrer”, explique le dernier représentant du Fenua en lice.



Une dernière pente avant d’atteindre la finale s’est dressée devant lui. Un obstacle que notre ‘aito n’est pas parvenu à surmonter, à une seconde près, derrière notamment l’intouchable néo-zélandais Jackson Ropati qui a décroché le titre devant le Français Ethan Hosatte.



S’ils repartent bredouilles, ces Mondiaux auront tout de même permis à nos deux jeunes Tahitiens d’affiner leur pilotage sur la piste. “Je pense que cette étape a permis à Bruce de mûrir. Il a affûté son pédalage et roulage”, confie la maman du coureur. Place désormais à des vacances bien méritées pour nos riders avant de retrouver la piste de Fei Pi à la rentrée prochaine.





Rédigé par Valentin Fleury le Samedi 25 Juillet 2026 à 14:52 | Lu 154 fois



