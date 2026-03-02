

BMX – Hiérarchie évolutive en Coupe de Tahiti

Tahiti, le 15 mars 2026 - La 2e manche de la Coupe de Tahiti 2026 de BMX, qui en comportera cinq, a engendré une hiérarchie en partie changeante par rapport à la première manche, samedi après-midi sur la piste de Fei Pi au complexe Tamahana de Arue. Cela devrait entretenir le suspense dans certaines catégories d’âge.



La saison locale de BMX est désormais bien lancée pour les riders qui montent en puissance, comme cela s’est confirmé samedi sur la piste de Fei Pi à l’occasion de la 2e manche de la Coupe Tahiti Nui. Trente-deux pilotes, dont quelques nouveaux qui faisaient leur début en compétition, étaient au départ des différentes catégories.



Deux des trois pilotes qui ont participé aux Oceania fin février étaient bien présents samedi : Kalani Helme, sacré champion d’Océanie en U10, et Bruce Gobrait, qui s’est arrêté au stade des demi-finales dans sa catégorie d’âge. Heinoa Helme manquait à l’appel, mais c’est parce qu’il a eu la malchance de se casser la cheville à l’entraînement avant le lancement des Oceania. Tahiti Infos est revenu sur le compétition océanienne avec Kalani Helme, pépite tahitienne de la discipline, et sur ses projets : “J’avais pris un mauvais départ en finale à Brisbane, mais je me suis bien repris après et j’ai trouvé les ouvertures pour l’emporter. J’étais confiant car j’avais décroché le titre en 9 ans en 2025 et je savais que je pouvais gagner en 10 ans cette année. Comme l’année dernière, je vais avoir un programme chargé cette année à l’international car je vais participer aux Championnats d’Europe et du monde en juillet avec l’équipe de France puis aux Championnats américains en novembre. Mais je participerai peut-être aussi au Trophée de France en juin. Je continue à bien progresser car je m’entraîne beaucoup et je fais aussi constamment du renforcement musculaire. Mon objectif, c’est d’intégrer le plus haut niveau international dans quelques années.”

Des leaders intouchables dans certaines catégories



Kalani Helme est bien parti, d’autant qu’il peut compter sur l’appui de ses parents qui n’hésitent pas à faire des efforts financiers pour accompagner leur fils dans ses déplacements. Karl, le papa, veut tout faire pour que son fils atteigne son objectif qui est de participer un jour aux Jeux olympiques. Surclassé localement en U13, Kalani Helme a mal débuté la 2e manche de la Coupe de Tahiti en chutant dans le premier virage de la première manche. Mais ce fut heureusement sans trop de conséquences physiques, le sociétaire de TOR s’imposant dans les trois manches suivantes pour finir 2e au général devant Bruce Gobrait. Kaona Yin Sun était récompensé de sa régularité en terminant 1er au général des U13 et en marquant des points précieux pour la suite de la compétition.



Aunatua Igrec, seul engagé en U7, terminait bien évidemment leader, Liam Connan se montrant pour sa part intouchable en U9 en remportant toutes les manches. Idem pour Aaron Tsan en U11 qui a repoussé la menace de Aaron Polit-Jouan, 2e dans toutes les manches. Faiau Taea a aussi fait carton plein en U15 tout comme Kenji Tsan dans la catégorie seniors à laquelle étaient intégrés les U17, dont Tenohoarii Brown a fini leader. En +40 ans, hiérarchie habituelle avec le sans-faute de Christophe Tardivet devant Heimata Chonfont, abonné à la 2e place.



Quatre des huit catégories ont changé de lauréats d’une manche à l’autre, ce qui devrait rendre la Coupe de Tahiti indécise au fil des manches. Riding Team Tahiti (RTT) a presque fait carton plein, mais rien d’étonnant à cela, le club présidé par Heimata Chonfont comptant très largement le plus de licenciés en BMX. La 3e manche aura lieu le samedi 28 mars.



Patrice Bastian

Les vainqueurs

U7 : Aunatua Igrec (RTT)

U9 : Liam Connan (RTT)

U11 : Aaron Tsan (RTT)

U13 : Kaona Yin Sun (RTT)

U15 : Faiau Taea (Fei Pi)

U17 : Tenohoarii Brown (RTT)

Seniors : Kenji Tsan (RTT)

+40 ans : Christophe Tardivet (RTT)

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 15 Mars 2026 à 12:14 | Lu 246 fois



