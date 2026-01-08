

Aymeric Lompret: ​“30 min de Nova, 30 de France Inter et 30 en slip”

Tahiti, le 12 janvier 2026 - Avant son passage à Tahiti, l’humoriste Aymeric Lompret nous a accordé une interview. N’ayant probablement pas payé son forfait de téléphone, c’est par mail que l’animateur de la Matinale de la nuit et de La Dernière sur Nova nous a répondu. Et forcément, ça donne n’importe quoi.





Peux-tu nous expliquer ce qui se cache derrière ton spectacle Yolo ?

“On ne peut rien cacher derrière un spectacle car un spectacle n'est pas quelque chose de matériel. C'est comme cacher quelque chose derrière une chanson ou un son, ça n'a aucun sens. Première question et déjà c'est la galère.”



Yolo, c’est on ne vit qu’une fois. Avec cette même pensée, on vit aussi moins longtemps. Ça vaut le coup ?

“Ahhhhh, c'est bon l'interview devient cool. Vous avez raison, se laisser aller, c'est aller moins loin. Mais comme je dis toujours, la vie ce n’est pas une tablette de chocolat, c'est plein de petits carrés de chocolat qui forment une tablette entière.”



Sur scène, c’est 1 h 30 du Aymeric Lompret de Nova ou c’est totalement différent ?

“C'est 30 minutes de Aymeric de Nova, 30 de Aymeric de France Inter et 30 de Aymeric en slip.”



Ton spectacle est centré sur un personnage sans abri. À Tahiti, la problématique existe aussi et Aznavour se plante en chantant que “la misère serait moins pénible au soleil”. Une donnée qui peut faire évoluer ton texte ?

“Voilà que maintenant, vous me donnez des conseils d’écriture. Mais de toute façon, Aznavour s’est souvent planté, surtout quand il dit que pour y arriver, il faut travailler. Regardez-moi !”



Tu reprends ta tournée 2026 par Tahiti. Une façon de prolonger les vacances ou de tester du neuf avant de clore par le Grand Rex ?

“Il est hors de question que je fasse un spectacle différent sous prétexte que vous habitez loin. Ce sera pareil qu’à Tours, Lille et Marseille. Je ferai sûrement différemment de Nice, parce que là-bas, j’avais fait n’importe quoi.”



Tu viens quelques mois après Doully, qui est ta coloc’. Avez-vous discuté de ce déplacement à Tahiti et vous êtes-vous échangé quelques bons plans ?

“On discute rarement avec Doully sauf pour tout ce qui est “charges et loyer” pour l’appartement. D’ailleurs Doully, si tu lis cette interview, il te reste l’eau à payer.”



La Polynésie a certainement les meilleures mangues. Es-tu prêt à une expérience biblique à Tahiti ?

“Hahahahaha, je ne ferai pas une réponse plus drôle que votre question.”



Un spectacle, deux émissions de radio, de longs déplacements, où trouves-tu toute cette énergie ?

“ Pourquoi vous êtes drôle qu'à la fin ?”



Avec le décalage horaire, comptes-tu faire la Matinale de la nuit le matin ?

“Ah oui non pardon, la dernière question n’est pas la plus drôle. Kiss.”





HT

Aymeric Lompret

Le 24 janvier au Grand théâtre de la Maison de la culture

Tarifs : 6 200 - 6 500 francs

Les billets peuvent être réservés en ligne sur la plateforme www.ma-billetterie.pf.

