

Avortement : une reconnaissance nationale qui résonne en Polynésie

Tahiti, le 31 décembre 2025 - Promulguée le 30 décembre, la loi reconnaissant le préjudice subi par les femmes condamnées pour avortement referme une page sombre de l’histoire nationale. En Polynésie française, où l’IVG n’a été légalisée qu’en 2001, cette reconnaissance ravive une mémoire encore douloureuse. Au moment où Paris a choisi d’étendre à la Polynésie le dispositif sur l’aide à mourir sans concertation préalable, le Pays craint de revivre une nouvelle fois un choix de société décidé ailleurs.





La reconnaissance est désormais inscrite dans la loi. En promulguant, le 30 décembre, le texte visant à reconnaître le préjudice subi par les personnes condamnées pour avortement, l’État français admet officiellement que des lois pénalisant l’interruption volontaire de grossesse (IVG) ont causé des souffrances profondes et durables. Une avancée mémorielle majeure, 50 ans après la loi Veil. En Polynésie française, cette reconnaissance nationale fait pourtant ressurgir une blessure plus récente. Car ici, l’interruption volontaire de grossesse n’a été légalisée qu’en 2001, soit 26 ans après la métropole. Durant tout ce temps, des femmes ont continué à avorter dans la clandestinité, confrontées à la peur, à l’isolement et à la culpabilité, dans un silence quasi total.



Ce décalage historique s’expliquait déjà par le poids des confessions religieuses et par la prudence des responsables politiques locaux face aux grandes questions sociétales. À l’époque, il avait fallu passer par le Conseil constitutionnel pour imposer l’application de la loi Veil, au nom non pas seulement de la santé publique, mais de la liberté des personnes, compétence régalienne de l’État. Vingt-quatre ans plus tard, le débat sur la fin de vie ravive les mêmes lignes de fracture. Jeudi 27 novembre, l’assemblée de la Polynésie française a adopté une résolution demandant à l’État de respecter la souveraineté sanitaire, culturelle et éthique du Pays dans l’examen des textes sur l’aide à mourir et les soins palliatifs. Derrière un vote très largement favorable, c’est surtout la méthode de Paris qui a été dénoncée : une extension par amendement, sans concertation préalable, sur un sujet jugé intime et profondément clivant.



Un air de déjà-vu législatif



Ce parallèle avec l’avortement s’est imposé dans les échanges. Comme hier pour l’IVG, l’aide à mourir est présentée par l’État comme une liberté, non comme une obligation. Et comme hier, une partie de la classe politique locale réclame du temps, du dialogue, voire une consultation populaire, pour éviter qu’une nouvelle loi sociétale ne soit perçue comme imposée de l’extérieur. La résolution adoptée n’a pas de portée contraignante, mais elle trace une ligne claire : celle d’un Pays qui ne conteste pas le débat, mais refuse de le subir. En filigrane, elle rappelle aussi que l’histoire de l’IVG en Polynésie reste largement absente de la reconnaissance nationale. Si la loi promulguée le 30 décembre réhabilite symboliquement des femmes condamnées avant 1975, elle laisse dans l’ombre celles qui, ici, ont avorté illégalement bien après.



Avortement hier, fin de vie aujourd’hui : deux combats différents, mais un même enjeu. Celui de concilier droits fondamentaux, respect des convictions et prise en compte des réalités locales, pour que la loi ne soit plus seulement juste sur le papier, mais comprise et acceptée par celles et ceux à qui elle s’applique.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Mercredi 31 Décembre 2025 à 14:05




