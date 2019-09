Avoir l’alcool mauvais peut mener en prison

L’auteur de ces faits a été présenté en comparution immédiate hier au terme d’une semaine passée en détention provisoire. A la barre, cet agriculteur père d’un enfant a indiqué que, le jour de son arrestation, il venait de se faire rosser et qu’il était donc une victime. L’homme a ensuite expliqué sa rechute dans l’alcool après sept mois d’abstinence.



Le procureur de la République a requis un an de prison dont six mois avec sursis à l’encontre du prévenu, dont “la problématique” est surtout liée à la “violence” qui est une composante récurrente des condamnations qui jalonnent son casier judicaire.



Selon l’avocate du trentenaire, le soir des faits, son client, qui venait de se “faire rosser” était “alcoolisé” et “très en colère”. Face au tribunal, il a cependant présenté des “excuses” en expliquant tentant d’expliquer son comportement.



Après en avoir délibéré, le tribunal a suivi les réquisitions du procureur de la République. Le prévenu a été condamné à un an de prison dont six mois avec sursis et devra se soumettre à une obligation de soins.