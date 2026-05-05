

Aviron – Forte participation à la Ma’ohi Erg Race

Tahiti, le 26 mai 2026 - La Fédération polynésienne d’aviron a organisé samedi la 6e édition de la Ma’ohi Erg Race, une compétition qui s’est déroulée en indoor sur des avirons connectés et donc simultanément en Polynésie française et au-delà. L’événement a regroupé 426 pratiquants locaux et métropolitains, une participation qui témoigne de la montée en puissance de la discipline au Fenua depuis quelques années.



Créée en 2019, la Fédération polynésienne d’aviron (FPA) présidée par Christophe Laise, qui a succédé à Mathieu Forge en 2023, n’a cessé de se développer depuis en volume de clubs, de licenciés et en compétitivité, ses meilleurs spécialistes se distinguant dans les rendez-vous océaniens et français comme ce fut le cas au mois de février lors des Championnats de France d’aviron indoor ou au Vanuatu en décembre dernier aux Oceania de beach sprint, tous les représentants tahitiens montant sur un podium tant en indoor qu’en beach sprint sur l’eau.



La FPA compte aujourd’hui plus de 1 500 pratiquants dans des structures adaptées dont 300 licenciés affiliés à la fédération. La discipline s’est particulièrement développée chez les jeunes et en milieu scolaire. La 6e édition de la Ma’ohi Erg Race, samedi, a confirmé le phénomène car si elle a mis en scène 70 rameurs de métropole, dont la majorité évoluait dans les catégories d’âge de 40 ans et +, plus de 350 rameurs locaux ont animé la compétition dont une très forte présence du milieu scolaire, une participation grandissante qui donne chaque année toujours plus de relief à l’événement. Plusieurs sites scolaires ont d’ailleurs servi de cadre à la Maohi Erg Race samedi matin. Il faut aussi souligner la présence d’une quinzaine de représentants hommes et femmes de la Fraternité chrétienne des handicapés (Frat) qui ont concouru en catégorie Para.

Quatre minutes d’efforts intenses



Le concept de la Ma’ohi Erg Race impose aux participants de couvrir la plus longue distance en l’espace de quatre minutes, une référence en aviron indoor et un exercice très exigeant physiquement, surtout pour les plus performants qui doivent essayer de ne jamais se relâcher. L’indoor, grâce à des avirons connectés, permet aux concurrents de se jauger dans leurs catégories d’âge par rapport à d’autres pratiquants en scène sur d’autres sites et notamment par rapport aux spécialistes métropolitains.



La performance de référence, samedi, est à mettre à l’actif de la jeune (U18) Matuanui Tatarata du club de CAP Marara qui a couvert 1 105 mètres, soit la plus longue distance toutes catégories d’âge confondues chez les féminines. Chez les hommes, la distance la plus longue a été parcourue par Cédric Leroy (40-49 ans) de l’Aviron Sétois avec 1 294 mètres. Mais on note aussi plusieurs bonnes performances tahitiennes, dont celle Niutea Kervella du LUT Raiatea qui a couvert 1 201 mètres au titre de la catégorie U18, de Teaki Lau du collège de Nuku Hiva (1 099 m) en U14 et de Lary Mo du LUT Raiatea (1 179 m) en U16.



Le niveau monte constamment chez les jeunes, comme en témoignent les six records de catégories battus sur un 4 minutes et ça bouge bien du côté de Raiatea et Nuku Hiva. Kevin Scott, le directeur technique de la FPA, évoque l’événement et l’évolution de sa discipline : “La Ma’ohi Erg Race a confirmé que le niveau montait localement, notamment chez les jeunes. On a plus de garçons qui ont dépassé les 1 050 mètres et on a plus de filles qui approchent les 1 000 mètres et parfois les dépassent et on a même eu une fille qui a pour la première fois dépassé les 1 100 mètres. Et les niveaux sont plus denses dans les catégories : dans les tops 10, il y a moins d’écart entre le premier et le dixième. Et puis on est très satisfait de la participation avec toujours plus d’implication des établissements scolaires qui constituent notre réservoir de pratiquants. On a des jeunes talents qui émergent régulièrement et ça confirme que les profs gagnent en expertise.”

L’élite de l’indoor vers le beach sprint



La volonté de la FPA est aussi de développer l’aviron nautique par le biais du beach sprint et une sélection tahitienne de quatre rameurs, composée de deux hommes et deux femmes, participera aux Oceania de la discipline du 4 au 6 septembre à Gold Coast en Australie, comme ce fut déjà le cas en 2025. L’aviron indoor est le socle de la FPA dont la stratégie est d’en dégager les plus performants pour les diriger vers le beach sprint, qui est plus difficile à développer que l’indoor car ça demande plus de moyens financiers et de zones de stockage pour les embarcations, et il faut trouver des spots adaptés au Fenua pour la pratique de l’aviron nautique. Mais la FPA reste très attachée au développement de l’aviron de mer car la Fédération internationale d’aviron a en effet réussi à faire rentrer la discipline au programme des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 et elle est en discussion pour que l’aviron indoor intègre à terme les JO. Si Tahiti ne peut actuellement prétendre participer aux JO pour raison statutaire, ce pourrait être le cas par le biais des équipes de France si les meilleurs jeunes tahitiens confirment leur courbe de progression.



Patrice Bastian

Les vainqueurs locaux

Femmes

-12 ans : Vaekehau Temarono (Collège Nuku Hiva) 958 m

-16 ans : Haamoeura Mapuhi (LUT Raiatea) 1 064 m

-18 ans : Matuanui Tatarata (CAP Marara) 1 105 m

-Para 1 : Sylvia Hikutini (FRAT) 475 m

-Para 2 : Emilienne Taraunu (FRAT) 452 m

Hommes

-12 ans : Aklexis Nakaetou (Collège Nuku Hiva) 970 m

-14 ans : Teaki Lau Chung (Collège Nuku Hiva) 1 099 m

-16 ans : Lary Mo (LUT Raiatea) 1 179 m

-18 ans : Niutea Kervella (LUT Raiatea) 1 201 m

-Para 3 : Tutavake Ragivaru (Frat) 1 083 m

-Para 4 : Yoann Afai (Frat) 857 m





Rédigé par Patrice Bastian le Mardi 26 Mai 2026 à 18:26 | Lu 334 fois



