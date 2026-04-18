

Aviation civile : un concours de 2023 annulé… sans suite

Tahiti, le 4 mai 2026 - Dans un arrêt rendu le 29 avril, la cour administrative d’appel de Paris a donné raison à une candidate évincée d’un concours de l’aviation civile organisé en 2023 en Polynésie. Le jugement du tribunal administratif de Papeete a été annulé pour irrégularité, sans pour autant contraindre l’État à organiser un nouveau recrutement.



Trois ans après les épreuves, le contentieux a trouvé son épilogue à Paris. Dans son arrêt, la cour administrative d’appel de Paris a finalement donné raison à une candidate qui contestait les résultats d’un concours interne de techniciens supérieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile organisé en 2023 pour la Polynésie française.



Déboutée en première instance par le tribunal administratif de Papeete, elle a finalement obtenu gain de cause en appel. La cour a en effet jugé que la candidate malheureuse était “fondée à soutenir que c’est à tort que (…) le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande”. Ce jugement a donc été annulé.



Au-delà de ce désaveu, la juridiction d’appel a retenu l’existence d’irrégularités dans le déroulement du concours. Sans remettre en cause le principe même de la sélection, elle a considéré que certaines conditions avaient pu affecter la régularité des opérations. En matière de concours, le contrôle du juge est resté strict : seules des atteintes suffisamment sérieuses à l’égalité entre candidats ou à la sincérité des épreuves peuvent justifier une annulation. Un seuil que la cour a estimé atteint dans ce dossier.



Elle n’est toutefois pas allée jusqu’à remettre en cause l’appréciation portée par le jury sur les candidats, rappelant implicitement que celui-ci est resté souverain dans l’évaluation des mérites.



Une portée strictement encadrée



Mais la décision n’a pas entraîné toutes les conséquences espérées. Au-delà de l’annulation, la candidate demandait également que l’État soit contraint d’organiser un nouveau concours pour les postes concernés en Polynésie.



Sur ce point, la cour a opposé une fin de non-recevoir. Elle a rappelé que “l'annulation prononcée (…) n'implique pas nécessairement que le ministre des Transports ouvre un nouveau concours destiné à permettre le recrutement (…)”, écartant ainsi toute obligation faite à l’administration.



Cette précision n’est pas anodine. Elle signifie que l’illégalité relevée ne suffit pas, à elle seule, à imposer une nouvelle procédure de sélection. L’État, qui est compétent en matière d’aviation civile, conserve donc la liberté d’apprécier les suites à donner.



Pour le Pays, les effets de la décision restent concrets mais mesurés. Le concours se trouve fragilisé sur le plan juridique, sans pour autant entraîner automatiquement l’ouverture de nouveaux postes, alors même que ces fonctions demeurent essentielles au fonctionnement du secteur aérien local.



C’est donc une victoire en demi-teinte pour la candidate. Car elle a obtenu la reconnaissance d’une irrégularité et la censure du jugement qui lui était défavorable, mais sans perspective immédiate d’intégrer le corps visé.



Sauf pourvoi devant le Conseil d’État, l’affaire s’est arrêtée là. Une décision qui corrige l’analyse retenue à Papeete, tout en laissant à l’État la maîtrise du calendrier et des modalités d’un éventuel futur concours.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Lundi 4 Mai 2026 à 12:47 | Lu 2939 fois



