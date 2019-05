Avez-vous droit au compte en banque "low cost" ?

"clientèle financièrement fragile",

"la législation impose aux banques d'identifier elles-mêmes les clientèles fragiles dans leurs fichiers, en fonction des critères légaux et de leur appréciation. Elles doivent aussi leur adresser des offres par courrier papier. C'est l'IEOM qui se charge de vérifier qu'elles le font effectivement. Mais peu de gens répondent..."

"chaque mois, environ 800 clients sont ciblés comme clientèle en situation de fragilité, et à ce titre nous leur proposons notre OCF Tiare Solidarité. Un courrier est envoyé tous les mois aux personnes ciblées. À ce jour, nous avons 12 clients qui ont souscrits à cette offre."

"nous envoyons tous les trimestres une lettre à nos 843 clients répondant aux critères, donc en surendettement, en interdit bancaire ou ayant eu au moins 10 incidents de compte en trois mois. Mais nous n'avons convaincu que 80 clients en tout."

"les gens qui sont dans cette situation ont pour objectif principal de s'en sortir rapidement, donc ils ne veulent pas renoncer à leur chéquier et à leur Visa. De plus, ils ont le sentiment que c'est un peu stigmatisant. Nous avons beaucoup plus de clients sur notre Offre Solidarité dans le cadre du Droit au compte. C'est un compte gratuit réservé aux personnes au RSPF avec carte privative, paiements par prélèvements et virements et des chèques de banque. Nous avons lancé cette Offre Solidarité en 2006 et nous avons déjà 1000 clients qui en profitent."

"Nous sommes sensibilisés au succès de l'accès aux services bancaires. La moitié de nos clients gagne moins de 100 000 francs par mois. Nous considérons nos offres Solidarité et nos offres OCF comme complémentaires, destinées à des publics différents mais en difficulté."

PAPEETE, le 29 mai 2019 -La semaine dernière nous publiions un comparatif des tarifs pratiqués par les quatre banques de Polynésie. Si vous êtes un petit consommateur, le privilège d'être client dans l'un de ces établissements vous coûtera jusqu'à 10 250 francs par an. Avec une carte internationale et un accès à la gestion de compte sur internet, comptez le double.Mais un grand nombre de Polynésiens a droit à une offre bien plus avantageuse. Si vous êtes identifié commedonc avec de nombreux incidents de compte, en surendettement ou en interdit bancaire, la loi oblige les banques à vous offrir un service complet pour 360 francs par mois (voir encadré). La carte de paiement, l'accès à la gestion en ligne, les alertes SMS, les virements en agence, tout est compris dans le prix de ces OCF (Offres Clientèle Fragile). La seule chose qui vous manquera, ce sera le chéquier et la carte internationale.Ces comptes sont attractifs. Un service équivalent avec les offres commerciales des banques coûte autour de 2000 francs par mois, soit cinq fois plus cher ! De plus, les clients qui en bénéficient peuvent garder ce compte jusqu'à ce qu'ils décident d'eux-mêmes de le supprimer pour choisir une autre offre, par exemple pour obtenir une carte de paiement internationale ou un chéquier, après une amélioration de leur situation financière...Un responsable de l'IEOM, notre banque centrale, nous explique queNous avons contacté les quatre établissements bancaires polynésiens pour leur demander combien de leurs clients ont droit aux comptes OCF et combien y ont effectivement souscrit. La Banque de Tahiti et la Socredo nous ont répondus.A la Banque de Tahiti, le service communication assure queL'offre n'est donc pas un grand succès...Même constat à la Socredo. Le directeur général de la banque, Matahi Brothers, nous explique quePour lui,Car comme la Socredo, toutes les banques proposent ces Services bancaires de base, comme imposé par la loi. Ils n'offrent pas de chéquier, de découvert ou d'alerte par SMS. Sinon ces services de base sont similaires aux OCF et incluent même l'accès à la gestion de compte par Internet... Une très bonne affaire en sommes.Dans la loi, ces comptes de base gratuits sont réservés aux personnes ayant essuyé un refus d'ouverture de compte par une banque. Mais la Socredo les a ouverts à tous les ressortissants du RSPF il y a plus d'une décennie, et désormais entre 100 et 200 Polynésiens y souscrivent chaque mois, ce qui explique très probablement le désamour des Polynésiens pour les OCF. Le président de la Socredo est d'ailleurs très fier de ce succès :Toutes les banques et l'IEOM se réuniront la semaine prochaine lors de l'atelier Inclusion Financière pendant la Conférence Économique pour discuter de ce sujet. Peut-être pourront-ils se mettre d'accord sur une amélioration des offres OCF, par exemple en réduisant les conditions contraignantes imposées par les banques (les 10 incidents de compte en trois mois retenus par la Socredo par exemple, un seuil élevé), ou en améliorant les offres. En attendant, si vous vous retrouvez en difficulté et n'avez plus les moyens de payer 2000 francs de frais bancaires chaque mois, n'hésitez pas à profiter de ces offres !