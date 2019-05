Comparez les tarifs des banques locales

POURQUOI AUCUNE BANQUE 100% EN LIGNE NE S'EST LANCÉE EN POLYNÉSIE



Notons enfin que depuis la création de cet observatoire en 2013, aucune nouvelle banque n'est entrée sur le marché des trois territoires surveillés (la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie ainsi que Wallis et Futuna). Ce n'est pas un cas général. En métropole et dans les Départements d'Outre-Mer, de nouveaux concurrents agressifs ont fait leur apparition : les banques en ligne. L'IEOM nous confirme d'ailleurs que rien ne les empêche de venir proposer leurs services en Polynésie, il leur faut juste être agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (le régulateur du secteur de la finance) et étendre cette autorisation à l'Outre-Mer...



Plusieurs hypothèses nous apportent des éléments pour expliquer cette absence. La petitesse de notre marché bien sûr, qui complique la mise en place de toute l'infrastructure nécessaire (une hotline, une structure locale, etc). Et notre fiscalité peu avantageuse. En Polynésie, les banques sont soumises à une Taxe sur le produit net bancaire (NDLR : équivalent à leur marge brute) de 3%, en plus d'une contribution supplémentaire à l’impôt sur les bénéfices des sociétés qui porte leur impôt sur les bénéfices à plus de 50%. Bien loin de l'image du paradis fiscal... "Si ces impôts étaient supprimés, nous pourrions nous aligner directement sur la métropole pour les frais de tenue de compte" nous assurait Patrice Tepelian, directeur général de la Banque de Tahiti et président du Comité des banques de Polynésie Française, l'année dernière.