

Avec les tū’aro, cap sur la rentrée à Papara

Tahiti, le 29 juillet 2026 – Après les sports collectifs, la danse ou le va’a, place aux tū’aro mā’ohi au Heiva i Papara. Si les adultes s’affrontent en soirée, enfants et adolescents sont initiés en journée pour cette dernière semaine de festivités. Ce jeudi, un salon de la rentrée s’ajoute au programme pour encourager les jeunes à prolonger la pratique d’une activité au sein des associations sportives et culturelles de la commune.





Inauguré le vendredi 3 juillet, le Heiva i Papara refermera ses portes ce dimanche 2 août. Pendant quatre semaines, des tournois interquartiers de football, futsal, volley-ball et pétanque se sont succédé sur le site de Hotumaru, sans oublier les concours de danse traditionnelle et les prestations des troupes du Heiva i Tahiti. Côté mer, des rencontres de va’a, surf et beach soccer étaient également au programme.



Certaines soirées ont rassemblé plus de 1.200 personnes. “On a une belle mobilisation cette année avec la participation des six quartiers. On a vécu de beaux moments !”, souligne Vainani Ah-Scha, présidente de l’association Heiva Rau i Papara, en charge de l’organisation de l’événement en partenariat avec la commune et le Contrat de ville. L’absence de manèges a été compensée par une météo globalement favorable : “Le temps était avec nous par rapport à l’année dernière.”



​“Faire perdurer cette tradition”

Mais avant la remise des prix et le feu d’artifice final, les festivités continuent avec la semaine dédiée aux tū’aro mā’ohi. Si les adultes rivalisent de force et d’adresse en soirée, enfants et adolescents sont, quant à eux, initiés en journée. Au programme, ce mercredi : course de bambou (horora’a ‘ofe) et porteurs de fruits (timau rā’au). Au pied des montagnes de Papara, filles et garçons se sont élancés en équipe, puis en individuel coiffés d’une couronne et du pāreu réglementaires, encouragés par leurs encadrants. “On essaie de faire perdurer cette tradition auprès des plus jeunes. J’ai moi-même participé lors de précédentes éditions. J’en garde de bons souvenirs : ce sont nos jeux d’avant !”, remarque Ohana Paama, jeune référente du quartier Afarerii.







Pour Matalena Teriitaumihau du quartier Vaitiare, c’est une passion qu’elle s’applique à partager : “Ce sont des activités que j’ai pratiquées pendant dix ans quand j’étais aux Tuamotu. C’est important de persévérer dans ces sports qui font partie de notre culture. Quand on ne sera plus là, il faut que nos enfants puissent prendre la relève. Ils sont heureux et épanouis sur le terrain. Certains n’aiment pas ou ne savent pas pratiquer, mais on est là pour les soutenir et faire en sorte qu’ils puissent s’améliorer.” Le président de Haumaua-Atimaono, Taaroa Paa, se réjouit pour sa part de voir son quartier “bouger”.



​“Détecter de futurs champions”

Les charges et les distances sont adaptées à l’âge des participants. La pesée fixe un poids de 3 kg pour les enfants de 7 à 10 ans et les pré-ados de 11 à 14 ans, et de 5 kg pour les adolescents de 15 à 17 ans. La distance de 100 mètres pour les plus petits est doublée pour leurs aînés. “Comme nos anciens, ça fait des années qu’on met en place ces activités traditionnelles en faisant en sorte de faire participer les enfants. Ça permet de les familiariser avec ces sports qu’ils pratiquent peu en dehors du mois de juillet. Tous ces tournois sportifs, ça permet aussi de détecter de futurs champions”, glisse Rono Kokovi, coordinateur des activités.



Dans la continuité du Heiva i Papara, un nouveau rendez-vous en prévision de la rentrée (lire encadré ci-dessous) est d’ailleurs au programme pour prolonger les bénéfices de l’événement.

​Un salon des associations, ce jeudi Tandis que la fin des festivités se profile, la rentrée se prépare. Une quinzaine d’associations seront réunies ce jeudi 30 juillet, de 8 heures à 16h30, sous le chapiteau de Hotumaru. ‘Ori tahiti, va’a, football, badminton, tennis, taekwondo, jiu-jitsu... Les clubs sportifs et culturels de Papara seront à l’honneur, l’occasion d’échanger directement avec les référents et les pratiquants. “C’est une action qui est organisée dans le cadre du Heiva i Papara, toujours dans une démarche de renforcement du tissu social et pour éviter les dérives, mais aussi pour mettre en valeur les personnes qui œuvrent pour notre communauté”, explique Maud Bennett, conseillère municipale et référente du Contrat de ville. “On profite de la présence des jeunes sur le site pour qu’ils puissent venir se renseigner et peut-être s’inscrire pour prolonger la pratique d’une activité au-delà des vacances, voire se découvrir une passion. On invite les administrés et les familles à venir visiter les stands, et les associations à se faire recenser auprès de la commune pour enrichir les prochaines éditions.”



Plusieurs thèmes de prévention seront également abordés, sans oublier les enjeux d’insertion des jeunes adultes avec la présence du Régiment du service militaire adapté de Polynésie française (RSMA-PF) et de la Fédération des œuvres laïques (FOL), en matière d’animation et de service civique.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 29 Juillet 2026 à 15:58 | Lu 224 fois



