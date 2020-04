Aux Tonga, le cyclone Harold a détruit des complexes touristiques

Nuku'alofa, Tonga | AFP | jeudi 08/04/2020 - Le cyclone meurtrier Harold a détruit jeudi des complexes touristiques aux Tonga après avoir causé d'importants dégâts dans le Pacifique Sud et fait 27 morts.



Le cyclone était de catégorie 5, la plus dangereuse, quand il a frappé jeudi ce petit royaume du Pacifique où l'état d'urgence a été déclaré mercredi soir. La population a été invitée à se mettre à l'abri en raison des risques de vents violents et de forte houle.



Des rafales atteignant les 260 kilomètres par heure ont provoqué des coupures d'électricité dans certaines régions du pays. La police a affirmé qu'au moins trois complexes touristique, situés au nord de la capitale Nuku'alofa, ont été entièrement détruits.



Harold a fait 27 morts dans les Salomon début avril, avant de se renforcer en un cyclone de catégorie 5 quand il a frappé lundi l'île d'Espiritu Santo, la plus grande de l'archipel de Vanuatu. Il n'a fait aucune victime au Vanuatu, aux Fidji et aux Tonga où les secours ont indiqué que nombre d'habitants des zones les plus touchées se sont réfugiés dans des abris.



"Il semble que de nombreux bâtiments et des cultures ont été détruits. Certaines personnes, vivant dans les zones les plus touchées, ont tout perdu", a déclaré la secrétaire générale de la Croix-Rouge de Vanuatu, Jacqueline de Gaillande. Le cyclone tropical était de catégorie 4 lorsqu'il a frappé mercredi les Fidji avec des vents allant jusqu'à 240 km/h. Il s'est à nouveau renforcé en se dirigeant vers les Tonga.



"C'était difficile à prévoir", a affirmé à l'AFP Bill Singh, météorologiste pour le service météo de Nouvelle-Zélande. "Nous savions quelle trajectoire il allait suivre mais, au début, tout le monde pensait qu'il serait de catégorie 3 ou 4. Au fur et à mesure de son avancée dans les eaux chaudes, il s'est renforcé", a-t-il expliqué.



Harold devrait s'éloigner des Tonga jeudi soir pour prendre la direction du large. Cependant, Philip Duncan, responsable des prévisions pour le site néo-zélandais WeatherWatch.co.nz., a reconnu n'avoir aucune certitude à ce sujet.



La pandémie de Covid-19 a compliqué les opérations de secours aux Vanuatu, qui cherche à demeurer l'un des rares pays de la planète à n'avoir enregistré aucun cas de nouveau coronavirus. "Jusqu'à présent, aucun personnel étranger n'a été amené aux Vanuatu dans le cadre d'une intervention, ce sera géré au niveau interne", a déclaré le Bureau national de gestion des catastrophes de Vanuatu.



La ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne, a indiqué qu'un avion de l'armée de l'air, transportant du matériel indispensable comme des tentes et des réservoirs d'eau, était en route pour le Vanuatu.



Une aide a également été proposée aux autres nations touchées par le cyclone. Tout le matériel arrivant dans le pays sera pris en charge par des personnes portant un équipement de protection.



Les membres de l'équipage seront placés à l'isolement dans des zones de transit afin d'éviter toute propagation du nouveau coronavirus.